Evde kalmak stresi azalttı; Japonya'da son beş yılın en düşük intihar sayıları görüldü

Japonya'da intihar oranı geçen yılın aynı dönemine göre yeni tip Koronavirüs nedeniyle evde kalınan günlerde intihar vakaları yüzde 20 oranında düştü. Covid-19 pandemisinin stres oranını arttırması nedeniyle tersi beklenirken ülke son 5 yılın en düşük intihar sayılarını gördü.

Stres faktörlerinin azalmasında insanların daha çok aileleriyle vakit geçirmesi, toplu taşımanın az kullanılması, okul yılının geç açılması gibi nedenler görüldü. Japonya'da geçen yıl Nisan ayında yaşamına son verenlerin sayısından 400 daha az insan yaşamına son verdi. Son yıllarda intihar oranlarının düşmeye başladığı Japonya'da, pandemi sonrası Nisan ayı en düşük rakamlar görüldü.