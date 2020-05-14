T24 LogoT24 Logo
Dünya

Evde kalmak stresi azalttı; Japonya'da son beş yılın en düşük intihar sayıları görüldü

14 Mayıs 2020 08:26

Japonya'da intihar oranı geçen yılın aynı dönemine göre yeni tip Koronavirüs nedeniyle evde kalınan günlerde intihar vakaları yüzde 20 oranında düştü. Covid-19 pandemisinin stres oranını arttırması nedeniyle tersi beklenirken ülke son 5 yılın en düşük intihar sayılarını gördü.

Stres faktörlerinin azalmasında insanların daha çok aileleriyle vakit geçirmesi, toplu taşımanın az kullanılması, okul yılının geç açılması gibi nedenler görüldü. Japonya'da geçen yıl Nisan ayında yaşamına son verenlerin sayısından 400 daha az insan yaşamına son verdi. Son yıllarda intihar oranlarının düşmeye başladığı Japonya'da, pandemi sonrası Nisan ayı en düşük rakamlar görüldü. 

Koronavirüs nedeniyle alınan evde kalma kararı ülkedeki İntihar önlemle kurumlarının yüzde 40'ının kapanmak zorunda kalmasına ya da çalışma saatlerini azaltmasına neden oldu. Fakat hayatın stres faktörlerinin azalması durumu dengeledi. 

ETİKETLER

japonyastresintiharyaşamına son vermesalgınkoronavirüspandemi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24