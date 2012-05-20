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Ekonomi

Kız arkadaşıyla birlikte aynı evde yaşayan erkekler gelir vergisi ödeyecek

Şükrü Kızılot, kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı ile kendi evinde kalanların gelir vergisi ödeyeceğini yazdı

20 Mayıs 2012 18:07

 

Şükrü Kızılot

(Hürriyet - 20 Mayıs 2012)

 

Evde kalan kızlar için erkekler vergi ödeyecek
 


“Bu da ne vergisi?” demeyin.

Kanunda maddesi bile var!

Bilmeyenler için açıklayalım.

 

Emsal esasına göre vergi

 

Başlığı okuyunca “Ne o, yoksa evlenmemiş kızlara da mı vergi geldi?” diye düşünmeyin. Başlıktaki vergi, kız arkadaşı ile kendi evinde kalan erkeklerle ilgili!

Bir erkek, kendisine ait evde veya kira ile oturduğu evde, “kız arkadaşı” ile birlikte kalıyorsa, kız arkadaşından dolayı kira geliri beyan edip, gelir vergisi ödeyecek.

Bu vergiyi, kendisine ait evde “erkek arkadaşı” ile birlikte kalan kızlar varsa, onlar da ödeyecek.

Kira gelirinin tutarı, “emsal kira bedeline göre” belirlenecek.

 

Yasal dayanağı

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 73/3. maddesine göre; mal sahibi ile birlikte, akrabaları dışındaki kişiler (örneğin kız arkadaşı) aynı evde veya dairede ikamet ederse, mal sahibinin “emsal kira bedeline göre” o evin emlak vergisi değerinin, yüzde 5’i oranındaki kira gelirinin yarısını beyan edip, gelir vergisi ödemesi gerekiyor.

Biraz da bıkkınlık nedeniyle, hem arkadaşından hem de vergiden kurtulmak isteyen erkeğin, kız arkadaşına ya da kızın erkek arkadaşına “Kusura bakma, sen bu evde kalınca bir de vergi ödeyecekmişim. En iyisi eşyalarını al, bu evi terk et” demesi, sorunu çözebilir..

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şükrü kızılothürriyet1 kadın 1 erkekvergi

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