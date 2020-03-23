'Evde Kal' uyarılarını dikkate aldı; alışverişini drone ile yapıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde bir vatandaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 'evde kal' uyarılarına uydu, alışverişini ‘drone’ ile yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kurt, kendisini ve ailesini Koronavirüs'ten korumak için market alışverişini drone ile yapıyor.

'Evde kal' çağrısına destek olmak için bu fikri bulduğunu anlatan Kurt, "Ben drone'u hobi amaçlı kullanıyordum. 'Dışarı çıkmayın' uyarılarını sonra drone ile alışveriş fikri aklıma geldi. Marketten alacağım malzemeleri drone'la taşıyorum" dedi.



Market sahibi drone ile alışveriş konusunda şakalaştıklarını belirten Kurt, "Bakkal bana, 'Ağabey sen kendin niye geliyorsun. Gönder drone'u biz geri göndeririz' diyordu. Ama gerek işlerimizin yoğunluğu gerek fırsat bulamamamızdan dolayı bir türlü gerçekleştirememiştik. İş zaruriyet boyutuna gelince yapmak durumunda kaldık" diye konuştu.

"4-5 tane daha drone almayı düşünüyoruz"

Market sahibi İbrahim Çetin ise, halka öncü olmak istediklerini belirterek, "Halkımızı sokaktan kurtarabilirsek ne mutlu bize. İnşallah 4 ya da 5 tane daha drone almayı düşünüyoruz. O şekilde hizmet vermeye çalışacağız" dedi. (DHA)