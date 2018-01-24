Evde kaçak üretilen zehirli gaz dolu binlerce uçan balon ele geçti

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'da zabıta tarafından ruhsatsız imalat yapılan eve düzenlenen operasyonda zehirli gazla dolu binlerce uçan balon ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen olaylara yönelik müdahalelerini sürdürüyor. Ekipler, gelen şikayetler üzerine kent merkezinde kaçak balon imalatı yapan eve baskın yaptı. Kaçak dolum yaptığı belirlenen tesis denetimden geçirildi. Denetimler sırasında kurulan mekanizma ile balonlara zehirli kimyasal madde ile gaz dolumu yaptığı belirlenirken, binlerce balona el konuldu tesis işletmecisi hakkında yasal işlem başlatan zabıta ekipleri ele geçirilen balonları el koyarak imha etti.



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