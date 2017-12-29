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Evde horoz dövüştürenlere operasyon: 16 gözaltı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, horoz dövüşü yapılan bir eve düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınıp haklarında yasal işlem başlatılırken, özel çantalar içindeki 10 horoza da el konuldu

29 Aralık 2017 20:07

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, horoz dövüşü yapılan bir eve düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınıp haklarında yasal işlem başlatılırken, özel çantalar içindeki 10 horoza da el konuldu.
Bir ihbarı değerlendiren Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.M.E.\'ye ait Ayan Mahallesi, Ihlamur Sokak\'taki evde horoz dövüştürülüp, bahis oynandığını belirledi. Eve dün gece operasyon düzenleyen polis, horoz dövüşü için hazırlanmış ring ve 10 ayrı özel çanta içine konulmuş dövüş horozu ile karşılaştı. Ev sahibi M.M.E. ile horoz dövüştürmek ve bahis oynamak için geldikleri belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden ev sahibi M.M.E.\'ye kumar oynatma ve yer temin etme, diğer 15 kişiye de yasa dışı bahis oynamaktan 208\'er lira idari para cezası kesilip, serbes bırakıldı. Operasyon sırasında 5199 Sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu kapsamında el konulan 10 horoz da Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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