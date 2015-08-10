Evde doğal gazdan elektrik üretmek mümkün olabilir!

ABD'de Colorado School of Mines’dan araştırmacıların beş yıllık bir süreden sonra sonuçlanan çalışmalarına göre; verimli ve maliyetsiz seramik yakıt hücreleri sayesinde evlerde enerji üretiminde kullanılabilecek yeni sistemler geliştirilebilir.

Bilimfili'nde yer alan habere göre, Mines Professor Ryan O’Hayre’nin öncülüğünü yaptığı, Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre; yakıttan elde edilen kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirmeye yarayan yakıt hücreleri sayesinde doğal gazın enerji üretiminde kullanılması mümkün olabilir.

Dağıtılmış üretim teknolojileri tüketicilerin enerjiye daha düşük maliyetlerle ulaşmalarını sağlarken, güvenilir ve çevre dostu yakıt kaynağı alternatifi enerji güvencesini garanti altına alabilir.

O’Hayre’nin belirttiğine göre yaptıkları çalışma proton-iletken seramik yakıt hücresinin hidrojen ya da metan yakıttan elektrik üretebildiğini gösteriyor ve konvansiyonel seramik yakıt hücreleri düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor.

Araştırmacılar çalışmalarını bu seviyeye, yakıt pili için geliştirdikleri üçlü iletken elektrodu ile düşük sıcaklıklarda bile oldukça aktif olan yeni hava elektrodu sayesinde ilerletebildiler. Bu sistemin yanı sıra kullandıkları yeni fabrikasyon yöntemiyle de araştırmacılar, yakıt pili fabrikasyonu için kompleksitiyi ve maliyeti düşürmeyi başardılar.