T24 LogoT24 Logo
Dünya

EVDE DEV ANAKONDA BULUNDU WROCLAV (A.A)

20 Eylül 2010 23:20

-EVDE DEV ANAKONDA BULUNDU WROCLAV (A.A) - 20.09.2010 - Polonya'nın Wroclav kentinde yaşlı bir kadının evinin tuvaletinden yaklaşık iki metre boyunda bir anakonda yılanı çıktı. Kent polisi, 73 yaşındaki kadının bu sabah klozet kapağını kaldırdığı anda dışarı çıkmak için hamle yapan dev yılanı gördüğünü, kadının bunun üzerine kapağı kapattığını ve polisi aradığını açıkladı. Kadının soğukkanlılığını koruduğunu söyleyen polis sözcüsü, civardaki hayvanat bahçesinden bir yetkiliyle birlikte eve gelerek yılanı yakaladıklarını ve hayvanat bahçesine götürdüklerini belirtti. Yılanın sahibini bulmak için soruşturma açıldığını belirten polis, yılanın tuvalete kanalizasyondan girdiğini düşündüklerini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24