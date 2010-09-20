-EVDE DEV ANAKONDA BULUNDU WROCLAV (A.A) - 20.09.2010 - Polonya'nın Wroclav kentinde yaşlı bir kadının evinin tuvaletinden yaklaşık iki metre boyunda bir anakonda yılanı çıktı. Kent polisi, 73 yaşındaki kadının bu sabah klozet kapağını kaldırdığı anda dışarı çıkmak için hamle yapan dev yılanı gördüğünü, kadının bunun üzerine kapağı kapattığını ve polisi aradığını açıkladı. Kadının soğukkanlılığını koruduğunu söyleyen polis sözcüsü, civardaki hayvanat bahçesinden bir yetkiliyle birlikte eve gelerek yılanı yakaladıklarını ve hayvanat bahçesine götürdüklerini belirtti. Yılanın sahibini bulmak için soruşturma açıldığını belirten polis, yılanın tuvalete kanalizasyondan girdiğini düşündüklerini kaydetti.