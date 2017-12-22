Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim ilçesinde Mustafa Acar (73), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Akyeniköy Mahallesi\'nde Mustafa Acar\'ın yalnız yaşadığı evde, bugün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Evin büyük bir bölümünü saran alevlerin ortasında kalan Acar, kendisini güçlükle dışarıya attı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahele ederek yangını söndürdü.

Ambulansla Didim Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mustafa Acar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.