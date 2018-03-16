Evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Akçadağ ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastanede tedaviye alındı.

Yangın, bu sabah ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Darende Caddesi üzerinde 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında Hasan Köroğlu ile eşi Serap Köroğlu, Hüseyin Can Köroğlu, Arda Köroğlu, Ayşegül Köroğlu, Çağdaş Köroğlu, Ali Can Köroğlu, Birkan Köroğlu ve İbrahim Köroğlu dumandan etkilendi. Ekipler tarafından tahliye edilen 9 kişi, ambulanslarla hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan, hasar oluşan evdeki yangının nedeni araştırılıyor.



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