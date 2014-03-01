Evde 'böcek' araması 2 bin liradan başlıyor

Son dönemde tape ve kaset iddialarının sıklıkla gündeme gelmesi üzerine, dinleme cihazlarını arama konusunda uzman firmaların kapısını çalanlar arttı. “Dinlenmemek” ve “böcek temizliği” için en az 2 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan’ın haberine göre, dinleme cihazı araması konusunda uzman şirketlerdeki yoğunluğun, son dönemde neredeyse ikiye katlandığını anlatan AG34 Elektronik Güvenlik Sistemleri Yöneticisi Ömer Gökçen Bayrakçı, “Artık dinlemeler şuursuzca gerçekleştiriliyor. Bu yüzden paranoyak olduk” diyor. Aramaların maliyetinin en az 2 bin lirayı bulduğunu, rakamın artabildiğini de vurgulayan Bayrakçı, her 100 aramanın 20-30’unda cihaz bulduklarını belirtti.

Tapelerle işler arttı

Bayrakçı, “Daha çok kurum ve şirketlerden talep geliyor. İşlerinin sızmasından şüphelenenler var” diyor.

Zabata Intelligence-Altay Güvenlik’ten Mustafa Serenay da, son dönemde tape ve kaset iddialarının giderek daha fazla konuşulmasının işlerini artırdığını doğruluyor. Serenay, “Yıllardır işlerimiz iyiydi. Ancak son olayların ardından telefonlarımız daha sık çalmaya başladı. İnanır mısınız, olaylar gündemden düşünce azalıyor, tekrar gündeme geldiğinde de artıyor. Genellikle en çok rastladığımız durum, cep telefonlarına casus program yüklenmesi şeklinde” diyor.

Kişiye özel cihaz

Teknospy Yöneticisi Bahaddin Turgut ise, sadece şirketler ve kurumlarla çalışmalarına rağmen bireysel olarak ev ve işyerlerinden gelen taleplerde de bir artış yaşandığına dikkat çekiyor. Yaptıkları aramaların yaklaşık yüzde 50’sinde cihaz bulduklarını söyleyen Turgut, şu ilginç detayları anlatıyor:

“Cihazları artık her yerden alabiliyorsunuz. İlerleyen teknoloji hem fiyatları düşürdü hem de her ürünün içine konulabilecek hale getirdi. Size özel dinleme cihazı bile yapılabiliyor. Önceden ofisinize gelip bakıyorlar; kullandığınız kalemin, bilgisayar veya telefonun markasına göre mesela şarj aleti yapıyorlar. Öncelikle bu cihazların kullanılması için enerji gerekiyor. Yani ya kendi pilleri oluyor ya da enerji aldıkları bir şeyin içinde olmak zorundalar. Bu yüzden aramalarımızı bu noktalara yöneltiyoruz. Dekoratif aydınlatmalar, prizler öncelikle denenen noktalardır.”

Her yerde olabilirler!

Dinleme ve izlemelerde böcekler, tablo çerçeveleri, prizler, telefon ahizesi, oda parfümü, duman dedektörü, hediye çiçek ve elektronik aletlerin yanı sıra masa altında, dolap arkalarında, yani ev ya da ofisinizin her yerinde olabiliyor. Piyasada casus mouse, casus priz, casus kumanda, radyo, uydu alıcısı, duman detektörü ve çok daha fazlası satılıyor. Bu tip cihazlar GSM tabanlı, sınırsız dinleme ya da izleme yapabiliyor.

2 bin liradan başlıyor

Arama işleminin fiyatları farklı etkenlere göre değişiklik gösterse de, 100 metrekarelik bir alanda maliyet 2 bin ile 4 bin lira arasında. Arama süresi ise eşyanın fazlalığına göre artıyor ya da azalıyor. Genelde 2-4 saat arasında tamamlanabiliyor.

Hangi telefon daha güvenli?

Telefonların hiçbiri güvenli değil, hepsi dinlenebiliyor ancak daha az özelliği olan “eski” telefonların dinlenmesi biraz daha zor. Çünkü GPRS, Bluetooth gibi özellikler barındırmıyorlar. Tabii bunlar casus yazılım için. Yoksa kolluk kuvetlerinin yapacağı dinleme ve izlemelerde, “eski dost” telefonlar da çaresiz kalabiliyor.

Önlem almak mümkün mü?

“Böcek temizleyicileri” şu tavsiyeleri yapıyor:

“Özellikle yabancı insanlar bir sebeple içeri girdiyse, başından ayrılmayın ve yaptıklarını kontrol etmeye çalışın. Elektronik aletleriniz bozulduğunda güvenilir, tanıdığınız servislere götürün. Eşyalarınıza bantlar yapıştırın ki, bu sayede açılıp açılmadığını görebilirsiniz. Çok özel görüşmelerinizde bilgisayarınızı ve telefonunuzu kapatın, bataryalarını çıkarın. Kullanmadığınız sürece bilgisayarınızın kamerasını kapatın. Hediye gelen eşyaları mümkün olduğunca uzağınızda tutun.”

‘Sizi denemek istemiştim...’

Mustafa Serenay, çağırıldıkları bir yerde böcek bulduklarını hatırlatarak, “Meğer cihazı kendileri koymuşlar. Biz de bulduk. Bizi çağıran şahıs, ‘Sizi denemek için, özellikle ben koydum’ dedi. Onlar da bize inanmak ve güvenmek istiyorlar” diye konuşuyor.

Bahaddin Turgut ise bir aramada sinyalin geldiği yeri bulmakta zorlandıklarını, cihazı termal kameralarla duvarda tespit ettiklerini anlatırken, “Belli ki ofis yapılırken ya da yenilenirken düşünülmüş. Zeminde parke altında da buluyoruz. Bir inşaat firmasındaysa yönetici, diğer yöneticiyi 7 yıl boyunca dinlemiş. Bunu da duman dedektörüne sakladığı cihazla yapmış” diyor.