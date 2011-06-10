Evde aslan kesildi!

T24 - Galatasaray Cafe Crown normal süresi 84-84 sona eren ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Fenerbahçe Ülker'i uzatmada yenmeyi başardı ve seriyi 2-1 yaparak şampiyonluk yolunda kolay kolay pes etmeyeceğini kanıtladı.

Beko Basketbol Ligi final serisinin üçüncü buluşmasında, Galatasaray Cafe Crown, ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'i uzatma bölümünde geçti, seride durumu 2-1'e getirdi: 97-93.

Maça Fenerbahçe Ülker, 4-0 ile başlasa da, Ermal'in etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan Galatasaray, 4. dakikayı 7 sayı önde geçmeyi bildi. Ömer Onan'ın 2'de de iki sayı, 3'te 3 üçlükle oyuna girmesiyle oyuna tutunan Fenerbahçe, bu oyuncusunun 15 sayı attığı ilk periyodu 23-21 geride bitirdi. Galatasaray adına Ermal bu bölümde 11 sayı üretti.

İkinci çeyreğe Caner'in sayılarıyla başlayan Galatasaray, hücum ribauntlarında ciddi bir üstünlük kurunca, farkı artırmayı başardı, Shumpert, Ermal ve Johson'ın sayılarıyla 18. dakikada 13 sayılık (49-36) farkı yakaladı.

Ancak Ukic'in art arda sayılarıyla arayı kapayan Fenerbahçe Ülker, bitime saniyeler kala Lavrinovic'le basket faul bulsa da soyunma odasına 50-45 geride gitti. 22. dakikada Preldziç'in üçlüğüyle 52-52'lik eşitliği yakalayan Fenerbahçe karşısında 4 kısaya dönen Galatasaray, Ermal'i boyalı alanda çok iyi kullanınca yeniden kontrolü ele geçirdi, 28. dakikayı 66-59 önde geçti. Fenerbahçe Jasikevicius ve Preldziç'in üçlükleriyle farkı 2 sayıya indirse de, Tutku'nun son saniye üçlüğü çeyrek skorunu belirledi: 72-67.

Fenerbahçe Lavrinovic'in sayılarıyla 35. dakikada skoru 78-78 yaptı. Önce üçlük, ardından da basket faul Johnson takımının son 2 dakikaya 84-80 üstün girmesini sağladı. Jasikevicius ve Ukiç'in basketleriyle bir kez daha skora denge geldi, son 22 saniye hücum eden Galatasaray, basket bulamayınca normal süre 84-84 bitti.



Uzatma dakikalarında daha iyi hücum eden Galatasaray, salondan 97-93 galip ayrılarak 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seriyi 2-1'e getirdi.