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Evde 225 kök hintkeneviri ve 100 gram esrar bulundu

İhbar üzerine yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı

18 Temmuz 2017 14:43

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Beydağ İlçesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 100 gram esrar ve 225 kök hintkeneviri bulundu. 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, anlık bir istihbaratı değerlendirip, 35 yaşındaki K.K.'nin Beydağ ilçesi, Kurudere mevkisindeki evinin bahçesinde hintkeneviri yetiştirdiğini belirleyip, operasyon düzenledi.

Evin bahçesinde boyları 2 ile 2.5 metre arasında değişen toplam 225 kök hintkeneviri ele geçirildi. Evin içinde yapılan aramada da plastik turşu bidonu içerisinde 100 gram esrar ele geçirildi. Hintkenevirleri imha edilmek üzere sökülürken K.K., gözaltına alındı. K.K.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)

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