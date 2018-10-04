T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evde 18 bin litre sahte rakı ele geçirildi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde imalathane olarak kullanılan bir evde 18 bin litre sahte rakı ele geçirildi, Gökhan G

04 Ekim 2018 19:18

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde imalathane olarak kullanılan bir evde 18 bin litre sahte rakı ele geçirildi, Gökhan G. (41) gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde sahte rakı üretildiği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tarsus\'a bağlı Yeşiltepe Mahallesi\'nde sahte rakı üretilen evi belirledi. Ekipler eve yaptıkları operasyonda, 18 bin litre sahte rakı, alkollü içki yapımında kullanılan 1 arıtma cihazı, 2 alkol ölçüm cihazı, 3 filtre, 2 damıtma varili ele geçirdi. Evde bulunan Gökhan G. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUS Mersin DHA MERSİN TarsusGökhanJandarma Komutanlığı KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüTarsusBununTarsus Yeşiltepe MahallesiEvdeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24