Evcil, TMSF’den şirketlerini geri aldı

Halen cezaevinde bulunan Erol Evcil, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde düzenlenen tutanakla 11 şirketini geri aldı. Diğerlerini de alması bekleniyor.



“Bozuk Para Operasyonu” kapsamında TMSF tarafından şirketlerine el konulan Erol Evcil, 14 şirketinden 11’inin yönetimini geri aldı.



Operasyon kapsamında 30 Haziran 2006 tarihinde tutuklanan Erol Evcil ve Evcil’in gizli ortağı olduğu ileri sürülen Hüseyin Kayapalı “kara para aklamak” suçundan tutuklanmıştı.



500 milyonluk şirketler



Tutuklamasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonla Evcil ve Kayapalı’ya ait akaryakıt ve yolcu taşıma şirketi ile otelin de aralarında bulunduğu toplam 21 şirkete TMSF tarafından el konulmuştu.



Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi üzerine Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından el konulan İzmir, Bursa ve Sivas’taki şirketlerin mal varlığı 500 milyon lirayı buluyordu.



İki yıl sonraKayapalı, TMSF’nin el koyduğu 7 şirketini 8 Ocak 2009 tarihinde İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nden çıkan karar ile tekrar geri aldı.



Mahkeme verdiği kararla TMSF kayyumlarının yönetiminde bulunan söz konusu şirketleri Hüseyin Kayapalı’ya devretti. Kayapalı, iki yıl aradan sonra tekrar şirketlerinin yönetim kurulu başkanı oldu.



Evcil ise 6 Ocak 2009 ve 9 Ocak 2009 tarihinde yine İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde düzenlenen yeni yönetim ve kayyumların katılımıyla hazırlanan tutanakla 11 şirketini geri aldı.



Kalanları da alacak



Mahkemeden çıkan kararla Erol Evcil’in 11 şirketinin yönetimine Evcil’in kız kardeşi Gülderen Ardıç, eniştesi Fırat Ardıç ve TMSF’ye devrinden önce yönetim kurulunda görev yapan muhasebecisi Öznur Çıtlak getirildi.



Mones Tekstil, İnkişaf Tekstil, ELM Gıda Pazarlama şirketlerinin de yönetiminin yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde Evcil’e geçeceği belirtildi.



Malki cinayetinden ömür boyu hapse mahkûm olan ve bu suçtan cezaevinde bulunan Erol Evcil, “Bozuk Para Operasyonu” kapsamında “kara para aklamak” suçundan yargılandığı davadan ise tahliye edilmişti.

