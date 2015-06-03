Eva Braun'un çamaşırları antik pazarda satılacak

Hitler'in hakkında çok az şey bilinen eşi Eva Braun'a ait olduğu iddia edilen iç çamaşırı Ohio antik pazarında satışa çıkarıldı. Üzerinde Eva Braun'ın baş harfleri "EB" işlemesi bulunan bir çift ipek çamaşırın 7 bin 500 dolara (20 bin TL'ye) alıcı bulması bekleniyor.

2. Dünya Savaşı döneminden kalan eşyaları toplayan bir kleksiyoner olan Charles Snyder, Amerikan ordusuna hizmet eden bir askerden aldığı çamaşırları, geçtiğimiz yıllarda antikacı Ernie Scarango'ya sattı.

Scarango ise antikacı dükkanında çamaşırlar için özel bir müzayede düzenleyecek.