T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eva Braun'un çamaşırları antik pazarda satılacak

Üzerinde Eva Braun'ın baş harfleri "EB" işlemesi bulunan ipek çamaşır için müzayede düzenlenecek

03 Haziran 2015 18:28

Hitler'in hakkında çok az şey bilinen eşi Eva Braun'a ait olduğu iddia edilen iç çamaşırı Ohio antik pazarında satışa çıkarıldı. Üzerinde Eva Braun'ın baş harfleri "EB" işlemesi bulunan bir çift ipek çamaşırın 7 bin 500 dolara (20 bin TL'ye) alıcı bulması bekleniyor.

2. Dünya Savaşı döneminden kalan eşyaları toplayan bir kleksiyoner olan Charles Snyder, Amerikan ordusuna hizmet eden bir askerden aldığı çamaşırları, geçtiğimiz yıllarda antikacı Ernie Scarango'ya sattı. 

Scarango ise antikacı dükkanında çamaşırlar için özel bir müzayede düzenleyecek.

ETİKETLER

eva braunikinci dünya savaşıhitlereşihayat arkadaşıçamaşırlaramerikan ordusuaskersatışantika20 bin lira

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24