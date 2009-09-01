Ev yenilemeye 0. 33 faizle 1 milyar liralık kredi

Bir araya gelen Halk Bankası, TOBB ve dernekler 100 bin kişiye yüzde 0.33 faizle ‘evini yenile’ kredisi verilecek.



Halkbankası, TOBB ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren derneklerin bir araya gelerek hazırladığı ‘Evini Yenile Türkiye’ kampanyasıyla 100 bin tüketiciye Halkbank tarafından yüzde 0.33’ten başlayan faiz oranlarıyla kredi verilecek.



Kasım ayına kadar sürecek kampanyaya 100 bin tüketicinin başvurmasını beklediklerini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ortalama bir evin tadilatını 10 bin liradan hesaplarsak, 1 milyar lira iş hacmi hedefindeyiz” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki 1 milyon konut için yenileme zamanının geldiğini belirtti. Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeynep Bodur Okyay da, “Sektörde birbirine rakip olan onlarca firma, aynı masa etrafında oturdu ve belki de ilk kez kendi kendi sektörleri adına neler yapabileceğini konusunda ciddi bir çalışma gerçekleştirdi” diye konuştu. Okyay, çalışma sonucunda yapı malzemeler sektöründen 83 firma ve 13 bin bayinin bir araya geldiği güçlü bir mekanizma kurduklarını ifade etti.



Üst limit 50 bin lira



Yeni kampanya, 12 ay vadeye yüzde 0.33, 13-24 ay vadeye yüzde 0.80, 25-36 vadeye yüzde 0.95 faiz sunuyor. Tüketicilerin ev yenilemede kullanacakları kredi limiti 2 bin ile 50 bin TL arasında olacak. Yapı malzemeleri ve işçilik harcamalarına kullanılacak kredi aynı zamanda 2 ay geri ödemesiz olarak verilecek.



‘Deve gibi yatmak olmaz, ben de geldim’



Kale grubunun kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur, “Evini Yenile Türkiye” girişiminin özel sektöre yakışır şekilde neticelendirilmesini umduğunu söyledi.



Bodur, bir süredir sağlık sorunu yaşadığını, ancak kampanyanın tanıtım toplantısına katılması için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kendisini aradığında toplantıya katılmak istediğini dile getirdi.



Bodur, “Doktorlara, ne yapın yapın, beni sabaha kaldırın dedim. Onlar oradayken, benim burada böyle deve gibi yatmam olmaz. Ben oraya gideceğim dedim” şeklinde konuştu.



