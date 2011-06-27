-EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI ŞANLIURFA (A.A) - 27.06.2011 - Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesindeki bir akaryakıt istasyonunun arkasında yaşanan ve 1 kişinin öldüğü olay yerinde, yeni bir patlama ve yangın ihtimaline karşı geniş bir alandaki ev ve iş yerleri boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşanan patlama ve yangının ardından kontrol altına alınan olayda, soğutma çalışmaları devam ederken, yeniden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik çemberini genişleterek, olası bir patlama veya yangın ihtimaline karşı çevredeki geniş bir alanda ev ve iş yerlerini boşalttı. Binalara tek tek girerek, kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etmeye çalışan ekipler, basın mensuplarını da bölgeden uzaklaştırdı. Petrol istasyonunun önünden geçen ve daha önce tek yönlü olarak ulaşıma kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu güvenlik amacıyla çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Bu arada bir televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanan Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, ilk incelemelere göre olayın bir terör saldırısı olmadığını ifade etti. Yaklaşık bir hafta önce petrol istasyonunda ''gaz sızıntısı'' şikayetinin geldiğini aktaran Okutan, teknik heyetlerin gelip incelemelerde bulunduğunu ancak ''gaz sızıntısı'' tespit edemedikleri bilgisini verdi.