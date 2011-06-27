T24 LogoT24 Logo
Gündem

EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI ŞANLIURFA (A.A)

27 Haziran 2011 15:10

-EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI ŞANLIURFA (A.A) - 27.06.2011 - Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesindeki bir akaryakıt istasyonunun arkasında yaşanan ve 1 kişinin öldüğü olay yerinde, yeni bir patlama ve yangın ihtimaline karşı geniş bir alandaki ev ve iş yerleri boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşanan patlama ve yangının ardından kontrol altına alınan olayda, soğutma çalışmaları devam ederken, yeniden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik çemberini genişleterek, olası bir patlama veya yangın ihtimaline karşı çevredeki geniş bir alanda ev ve iş yerlerini boşalttı. Binalara tek tek girerek, kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etmeye çalışan ekipler, basın mensuplarını da bölgeden uzaklaştırdı. Petrol istasyonunun önünden geçen ve daha önce tek yönlü olarak ulaşıma kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu güvenlik amacıyla çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Bu arada bir televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanan Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, ilk incelemelere göre olayın bir terör saldırısı olmadığını ifade etti. Yaklaşık bir hafta önce petrol istasyonunda ''gaz sızıntısı'' şikayetinin geldiğini aktaran Okutan, teknik heyetlerin gelip incelemelerde bulunduğunu ancak ''gaz sızıntısı'' tespit edemedikleri bilgisini verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24