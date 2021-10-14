Ev ve araç kiralamasında emsal karar: Arabayı vaktinde teslim etmeyince hapis cezası aldı

Mahkeme, uzun yıllardır müşterisi olduğu firmanın aracını zamanında teslim etmeyen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi eski başkanı Murat Faruk Özbay’a ‘güveni kötüye kullanmak’ suçundan hapis cezası verdi. Hukukçular “Bu karar, araç kiralayan ev kiralayan herkesin bu cezayı alabileceğini gösteriyor” uyarısı yaptı.

Hürriyet’in haberine göre Özbay, uzun yıllardır müşterisi olduğu Duru Otomotiv Turizm şirketinden iki yıllığına bir araç kiraladı. Aylık 3 bin 450 liralık kiralama bedeli olan sözleşme Nisan 2018 tarihliydi.

Taraflar sözleşmeyi imzaladı ve Özbay aracı teslim aldı. Ancak yedi-sekiz ay sonra aylık ödemelerde gecikme yaşanmaya başladı. Özbay’ın şirketi, 15-20 gün gecikmeli olarak ödemeleri gönderdi. Kiralama şirketi, 15 Şubat 2019’da Özbay’ın şirketine ihtarname gönderdi. İhtarname sonrası şirket ödemeyi yaptı, aracın iadesi için ise Özbay “Araç şehir dışında. Gelir gelmez iade ederiz” diye bilgi verdi.

Yedi yıla kadar hapsi istendi

Kiralama şirketi Özbay hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul başsavcılığına yapılan 28 Mayıs 2019 tarihli başvuruda Özbay’ın aracı zamanında teslim etmeyerek ‘güveni kötüye kullanma, emniyeti suistimal ve dolandırıcılık’ suçu işlediği iddia edildi.

Özbay hakkında, başvurudan bir ay sonra, bir yıldan yedi yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. İstanbul 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını yapan Özbay şunları söyledi:

“İlerleyen zamanlarda firmamızda maddi anlamda sıkıntı oldu. Üç kez, aylık ödemelerde 15-20 günlük sarkmalar oldu. Biz firma ile görüştük. Kötü bir niyet olmadığını, eski bir müşteri olduğumuzu söyledik. Aracın teslim edilmesini istediler. O sırada araç İstanbul dışındaydı. Biraz beklemelerini rica ettik ve 12-13 Haziran gibi araç gelince teslim ettik.”

Pandemi nedeniyle uzayan mahkemede, Özbay hakkında “Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma” suçunu işlediği gerekçesi ile bir yıl hapis beş gün adli para cezası verildi. Mahkeme, Özbay’ın adli sicil kaydının olmaması ve duruşmadaki tutumu nedeni ile cezayı üç ay 10 güne indirdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme Özbay’ın beş yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Karar çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor

Karara ilişkin değerlendirme yapan avukat Müslüm Karataş “25 yıllık avukatım böyle bir ceza görmedim. Karar bize şok geçirtti. Bu karar, araç veya ev kiralayan ev herkesi ilgilendiriyor. Karar, aracı teslim etmeyen veya evi zamanında boşaltmayan herkesin böylesi bir ceza ile karşı karşıya kalabileceğini ortaya koyuyor. Hem biz hem duruşma savcısı karara itiraz ettik. Ancak, ilgili ağır ceza mahkemesi ret kararı verdi. Böylece karar kesinleşti” dedi.