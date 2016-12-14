Ev sahiplerinin yıllık kira geliri 33.7 milyar

Maliye, kira gelirinin vergisini ödemeyenleri mektup ve iletişim araçlarıyla ikna edince, beyanlarda rekor artış geldi. 2016 yılında kira geliri beyanı geçen yıla göre yüzde 24 artarak 33.7 milyar liraya ulaşırken toplam kira vergisi de yüzde 26 artarak 5.1 milyar lira oldu.

Star'da yer alan habere göre, kayıt dışı ile mücadele kapsamında ev sahiplerinin peşine düşen Maliye’nin düşük beyanda bulunanlar ve kira geliri vergisini ödemeyenlere karşı gerek mektupla gerek iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirmesi, beyanlarda hızlı artışı sağladı. Finans sektöründen gelen bilgiler doğrultusunda on binlerce ev sahibi Maliye’nin radarına takıldı. Maliye, geçen yıl düşük kira geliri beyan eden veya herhangi bir bildirimde bulunmayanları 2016’da ikna edince 1 milyon 446 bin mükellefin beyannamesi alındı. Mükellefler tarafından beyan edilen kira geliri 2015 yılına göre yüzde 24 artarak 33.7 milyar liraya, hesaplanan vergi ise yüzde 26 artış göstererek 5.1 milyar liraya ulaştı. 2015 yılında beyan edilen kira geliri 27.2 milyar lira idi. Ev sahipleri geçen yıla göre 6.5 milyar liralık ilave beyanda bulundu. Beyan edilen gelir ve hesaplanan verginin yüksek oluşunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) alt yapısını güçlendirmesi etkili. GİB Gayrimenkul İzleme ve Değerlendirmesi Sistemi ile binlerce ev sahibini su ve elektrik aboneliklerini dikkate alarak yakalamayı öngörüyor.

Eksik beyana otomatik takip

Gelir İdaresi tarafından bankadan gelen bilgiler doğrultusunda otomatik vergilendirme yapılmasına rağmen mükellef kendi beyanına göre de yeni bir beyanname doldurabiliyor. 2016 ve 2017 yıllarında da kira gelirini eksik beyan edenlerin elektronik ortamda tespiti devam edecek. Kira beyannamesi vermeyen ya da eksik beyanda bulunan mükelleflerden ödemeleri gereken vergiler cezalı olarak tahsil ediliyor. Kira gelirinin her yılın Mart ayında beyan edilmesi gerekiyor. Önceki yıllara ait beyannameler için ise gönüllü uyum kapsamında her zaman verilebiliyor.

3.600 lira istisna tutarı

Gelir İdaresi belediyeler, elektrik dağıtım şirketleri, PTT, banka ve tapudan aldığı bilgiler doğrultusunda kiracı envanterini güncelleme uygulamasına devam edecek. 3 bin 600 liralık istisna tutarının üzerindeki kira gelirleri için vergisini ödemeyenlere cezai yaptırım uygulanıyor. İstisna tutarının düşülmesinin ardından kalan miktar için Gelir Vergisi dilimine göre vergilendirme yapılıyor.

Önceden hazırlanmış beyanname nedir?

Önceden hazırlanmış kira beyanname sistemi projesi veri ambarında bulunan mükellefiyet bilgileri, beyan bilgileri, tapu bilgileri ve bankalardan gelen kira bilgileri dikkate alınmak suretiyle, Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) beyannamelerinin, vergi idaresi tarafından önceden doldurularak internet veya vergi daireleri aracılığı ile mükelleflerin onayına sunulan bir sistem. Sistem ile vergi beyannamelerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikali sağlanıyor.