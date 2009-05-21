Ev sahiplerine vergi şoku!

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde tanınan istisna sınırının aşağı çekilmesi düşünülüyor



Maliye Bakanlığı koltuğunu 2 Mayıs'ta devralan Mehmet Şimşek'in yol haritası netleşti. Hafta sonu Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinden bilgi alan Bakan, bürokratlara 'kesinlikle vergi affı yok' mesajı verdi. Zaman gazetesinin haberine göre Şimşek, bakanlık süresi boyunca kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve verginin tabana yayılması çalışmalarına ağırlık verme kararı aldı.



Halen meskenlerde yıllık 2 bin 600 TL'ye kadar olan kira gelirleri vergiden muaf. Yeni düzenleme sonrasında bu sınırın altında kira geliri elde edenler de vergi ödeyecek. Bu projenin hayata geçmesi halinde kira gelirini düşük göstererek vergiden kurtulan gizli gayrimenkul zenginleri, Maliye'nin yolunu tutacak.



Yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta sonu Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinden bilgi aldı. Şimşek, bürokratlarına 'kesinlikle vergi affı yok' mesajı verdi. Vergi alacak stokunun gözden geçirilmesini isteyen Şimşek, gayrimenkul sektörüne yönelik denetim ve incelemelerin de artırılması talimatında bulundu. Bakan Şimşek'e göre, kira gelirlerinin vergilendirilmesindeki alt sınır aşağı çekilmeli. Maliye bu yolla daha fazla ev sahibinden vergi almayı hedefliyor. Ayrıca gayrimenkul sektörünün de kayıt altına alınması amaçlanıyor. Maliye Bakanı, gayrimenkullere yönelik vergilendirme sisteminin de tekrar gözden geçirilmesini istedi.



Mehmet Şimşek, yüzde 70'lere çıkan dolaylı vergiler konusunda da çalışma yapılması gerektiğini bildirdi. Şimşek'e göre dolaylı vergiler gözden geçirilerek Kurumlar Vergisi ödeyen mükellef sayısı artırılmalı. Kurumlar Vergisi tahsilatının büyük kısmının ilk 100 mükellef üzerinden yapıldığına dikkat çeken yeni bakan, diğer firmaların da işin içerisine sokulması gerektiğini kaydetti. Maliye Bakanı Şimşek'in en çok önem verdiği projelerden biri de bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi. Bu sayede bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan yaklaşık 40 bin eleman masa başından kurtulacak.



Bu personel aktif vergi denetimlerinde görevlendirilecek. Birçok sektörde uygulanan KDV istisnasına da değinen Bakan Şimşek bürokratlarına, "Bu istisnanın ya kaldırılması gerekiyor ya da azaltılmalı." dedi. Yeni dönemde mükellefin işini kolaylaştıracak düzenlemeler de gündeme gelecek. Tek beyanname ile mükellefin vergi dairesindeki tüm işlemleri halledilecek. Yüzde 2,5 olan tecil faizi ile yüzde 2 olarak uygulanan gecikme zammı oranlarının eşitlenmesi de gündemde.



Maliye Bakanlığı'nın yeni yol haritası



Kayıt dışı ile mücadelede taviz yok.



Kira gelirinde istisna aşağı çekilmeli.



Bilgi işlem altyapısı güçlendirilecek.



Vergi affı kesinlikle olmamalı.



Tecil faizi ile gecikme faizi eşit olsun.



Verginin tabana yayılması şart.



Taşradaki personel denetime çıksın.



KDV istisnası azaltılsın veya kaldırılsın.



Mükellef için tek beyanname yeterli olmalı.



Mükellefler posta yoluyla bilgilendirilmeli.



Denetim daha etkin hale getirilecek.





