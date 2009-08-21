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Ekonomi

Ev sahiplerine Maliye takibi

Emlakçı önerisiyle malın değerini düşük gösteren ev sahipleri eksik vergi yatırma gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

21 Ağustos 2009 03:00

Emlakçı önerisiyle malın değerini düşük gösteren ev sahipleri eksik vergi yatırma gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Sadece Ankara'da 50 bin ev sahibinden evini düşük gösterdiği için vergi cezası tahsilatı yapıldı.

Emlakçı ve tapu memurlarının yıllar önce göz yumduğu usulsüzlük yıllar sonra ev sahiplerinin önüne çıktı. Zaman gazetesinin haberine göre, 15 yıl önce bile ev alanlara eksik vergi yatırdıkları için vergi dairelerinden tahsilat mektubu geldi. Mektubu alanlar şaşırıp vergi dairelerine gittiklerinde ev aldıkları tarihte malın değerini düşük gösterdikleri gerekçesiyle para cezasıyla karşılaştı.

Tapu harcını emlakçısının önerisiyle düşük yatıran Tuncay Akçay da bunlardan biri. 11 yıl önce Ankara Demetevler Mahallesi'nden ev alan Akçay, emlakçının 'evin değerini düşük göster az vergi ödeyelim' teklifiyle evi eder fiyatın altında gösterdi. Emlakçının önerisiyle 1998 yılında o dönemin parası 5 milyar liralık evi 750 milyon lira gösteren Akçay'a memurlar herhangi bir uyarıda bulunmamış. Evin düşük gösterilmesiyle 500-600 milyon lira yerine 150 milyon lira vergi ödediğini kaydeden Akçay, az vergi ödediği gerekçesiyle 11 yıl sonra gelen 90 lira vergi cezasıyla karşılaştığını ifade ediyor.

Nüfus müdürlükleriyle protokol imzaladıklarını söyleyen üst düzey bir yetkili, "Adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle ev sahiplerinin adreslerini yeni bulduk. Zamanaşımına uğramayanlara vergi farkını gönderip faiziyle ödemelerini istedik. Şu ana kadar sadece Ankara'da 50 bin ev sahibinin emlakçıların teşvikiyle tapu harcını az ödediğini belirledik." diye konuştu.

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