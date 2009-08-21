Ev sahiplerine Maliye takibi

Emlakçı önerisiyle malın değerini düşük gösteren ev sahipleri eksik vergi yatırma gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
Sadece Ankara'da 50 bin ev sahibinden evini düşük gösterdiği için vergi cezası tahsilatı yapıldı.
Emlakçı ve tapu memurlarının yıllar önce
göz yumduğu usulsüzlük yıllar sonra ev sahiplerinin önüne çıktı. Zaman
gazetesinin haberine göre, 15 yıl önce bile ev alanlara eksik vergi
yatırdıkları için vergi dairelerinden tahsilat mektubu geldi. Mektubu
alanlar şaşırıp vergi dairelerine gittiklerinde ev aldıkları tarihte
malın değerini düşük gösterdikleri gerekçesiyle para cezasıyla
karşılaştı.
Tapu harcını emlakçısının önerisiyle düşük yatıran Tuncay
Akçay da bunlardan biri. 11 yıl önce Ankara Demetevler Mahallesi'nden
ev alan Akçay, emlakçının 'evin değerini düşük göster az vergi
ödeyelim' teklifiyle evi eder fiyatın altında gösterdi. Emlakçının
önerisiyle 1998 yılında o dönemin parası 5 milyar liralık evi 750
milyon lira gösteren Akçay'a memurlar herhangi bir uyarıda bulunmamış.
Evin düşük gösterilmesiyle 500-600 milyon lira yerine 150 milyon lira
vergi ödediğini kaydeden Akçay, az vergi ödediği gerekçesiyle 11 yıl
sonra gelen 90 lira vergi cezasıyla karşılaştığını ifade ediyor.
Nüfus müdürlükleriyle protokol
imzaladıklarını söyleyen üst düzey bir yetkili, "Adrese dayalı nüfus
kayıt sistemiyle ev sahiplerinin adreslerini yeni bulduk. Zamanaşımına
uğramayanlara vergi farkını gönderip faiziyle ödemelerini istedik. Şu
ana kadar sadece Ankara'da 50 bin ev sahibinin emlakçıların teşvikiyle
tapu harcını az ödediğini belirledik." diye konuştu.