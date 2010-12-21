Ev sahibini rehin aldı, kendini vurdu

T24- İstanbul'un Avcılar ilçesinde alacaklısının evine giden Telat Kılıç (41), ev sahibi ve eşini rehin aldı. Bir süre sonra alacaklısının eşini bırakan Kılıç, polis operasyon için hazırlık yaparken, tabancayla kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan Kılıç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 19.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Çapari Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre güvenlik sistemleri satan Telat Kılıç(41), Salih Dede'den (51), 60 bin liralık malzeme aldı. Kılıç, işleri iyi gitmeyince borcunu ödeyemedi.

Bunalıma giren Kılıç, Deda'nın evine giderek alacaklarından vazgeçmesini ve senetleri yırtmasını istedi. Ancak Dede, Kılıç'ın bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Kılıç, silahını çıkararak Dede'ye doğrulttu.

Kılıç, Dede ile birlikte eşini ve 2 çocuğunu da rehin aldı. Ancak 2 çocuk Kılıç'ın elinden kaçarak kurtuldu. Dede'nin kızı dışarı kaçarken, oğlu ise üst kata çıktı. Dede'nin oğlu üst katta beklemek zorunda kaldı. Bu sırada Kılıç'tan kaçarak üst kata çıkan Dede'nin oğlu polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri Kılıç'ı ikna çalışmalarına başladı. Ancak Kılıç, polise 2 saat boyunca direndi.

Kılıç'ın Dede'yi bırakmakta direnmesi üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri çağırıldı.

Ekipler özel kıyafetlerini giyerek villaya doğru yöneldi. Oparasyon için hazırlık yapan ekipler silah sesiyle sarsıldı.

Villadan gelen silah sesi üzerine ekipler eve girdi. Kılıç'ın başına silahla tek el ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu anlaşıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kılıç, ambulansla Avcılar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kılıç'ın sağlık durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Dede ve ailesi ise polis tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

