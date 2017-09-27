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Ev sahibinden itfaiye erine güldüren talimatlar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ocakta yemeklerin bulunduğu evin anahtarını yanlışlıkla çöpe atan 45 yaşındaki Kadriye Yay'ın yardımına polis ve itfaiye yetişti

27 Eylül 2017 14:45

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da ocakta yemeklerin bulunduğu evin anahtarını yanlışlıkla çöpe atan 45 yaşındaki Kadriye Yay\'ın yardımına polis ve itfaiye yetişti. Yay, evine balkondan merdivenle giren itfaiye erine, \"Eve ayakkabılarla girme, yemeğin altını kapat, ayrıca sigaramı da getir\" dedi.
Olay saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak\'ta bulunan 1071 Sitesi\'nin 3\'üncü blok 2\'nci katında meydana geldi. Ev kadını Kadriye Yay, mutfakta ocağa yemek koyduktan sonra biriken çöpleri atmak için dışarı çıktı. Yay, kapıyı çekip çöpleri eline aldığında, evin anahtarını da yanlışlıkla çöpe attı. Tüm aramasına rağmen anahtarı bulamayan Yay, ocaktaki yemeklerin yangın çıkarma ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenle balkona çıktı. İtfaiyenin çalışmasını endişeyle izleyen Kadriye Yay, balkondan giren itfaiye erine, \"Eve ayakkabılarla girme, yemeğin altını kapat, ayrıca sigaramı da getir\" dedi. İtfaiye ekipleri ocağı kapattıktan sonra, Kadriye Yay\'ın sigarasını da getirmeyi unutmadı. Hemen bir sigara yakan Yay, itfaiye ekiplerine yardımları için teşekkür etti.

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