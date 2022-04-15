Ev sahibi ve kiracı mahkemelik oldu; tahliye davaları genel davalar arasında ilk sıralarda

Sulh ve icra hukuk mahkemelerinde görülen kira tespit ve kira tahliye davalarının, toplam dava sayısına oranının bir yılda yüzde 10'dan yüzde 20'lere çıktığı, kira tespit ve tahliye davalarının genel davalar arasında da ilk sıralara yükseldiği ifade ediliyor.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, kiralarda­ki artışların Türkiye'de 26 milyonu bulan açlık sınırının altında yaşa­yanlar açısından büyük bir sıkıntı yarattığını belirterek, düşük gelirli vatandaşların kiralarını mutlaka devletin karşıla­ması gerektiğini belirtti. Barınmanın bir insan hakkı olduğunu vurgula­yan Çakar, “Şu anda ki­racılar büyük bir çıkmaz­da” ifadesini kullandı.

"Davalar artacak"

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Özellikle İstanbul'da kiraların uçtuğunu, ma­liyetlerin öngörülemez şekilde artması nedeniy­le yeni konut yapılmadı­ğı bu ortamda talep artışı nedeniyle yaşanan bu fiyat artışına kısa vadeli bir çözüm bulunmadığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Der­neği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan da, “Da­valar arttı ve önümüz­deki dönemde daha da artacak” dedi.

"Emekli bu kiraları nasıl ödesin?"

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Kiralarda fahiş artışlar var. 2 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile bir ay geçinmek zorunda olan emekli bu fahiş kiraları nasıl ödeyecek? Devlet acil bu soruna el koymalı” dedi.

" 'Ailevi durum' diyerek çıkaramaz"

TÜGEM Başkanı Hakan Akdo­ğan, ev sahiplerinin çevredeki benzer dairelerin kiralarının artışını görünce var olan kiracıları çıkarma yoluna gidebildiğini belirterek “Ev sa­hibi ‘ailevi durum var' deyip kontratı olan kiracıyı çıkaramaz. Eve birinci dereceden yakınının ihtiyacını noter kanalı ile kanıtlamak zorunda” dedi.