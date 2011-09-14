-Ev sahibi temizlikçiyi evde unuttu ADANA (A.A) - 13.09.2011 - Adana'da bir apartman dairesinde ev sahibi tarafından unutulup, üzerine kapı kilitlenen temizlikçi kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Sevda Tunç (31) merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Meryem Gizer Apartmanı'ndaki bir daireye temizlik yapmak için gitti. Evde bir süre çalışan kadın, ev sahibinin kendisini unutarak, kapıyı kilitleyip Ankara'ya gitmesi sonucu evde mahsur kaldı. Bağırarak komşularından yardım isteyen kadının çığlıklarını duyan komşular durumu itfaiye ve polise bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangın merdivenini uzatarak temizlikçi kadını kurtardı. Tunç, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.