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Ekonomi

Ev sahibi olmak isteyenlere 10 farklı ödeme seçeneği

İSTANBUL, (DHA) - İNŞAAT sektörünün köklü şirketlerinden Ortadoğu Grup, Resim İstanbul Projesi’nde daire sahibi olmak isteyenlere, on farklı ödeme seçeneği sunduğunu açıkladı

01 Mart 2018 17:39

İSTANBUL, (DHA) - İNŞAAT sektörünün köklü şirketlerinden Ortadoğu Grup, Resim İstanbul Projesi’nde daire sahibi olmak isteyenlere, on farklı ödeme seçeneği sunduğunu açıkladı.

Şirketten yazılı yapılan açıklamada, Aydos Ormanı’nın yanı başında inşa edilen Resim İstanbul Nefes Projesi’nin son etabında, her bütçeye uygun ödeme seçenekleri sunduklarını ve  proje dahilindeki hemen teslim daireleri tercih eden vatandaşların, son kirasını ödeyip, hemen taşınabilecekleri bir yaşam alanına kavuşacakları belirtildi.

DOĞAYLA İÇ İÇE, SAĞLIKLI BIR YAŞAM

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

\"Resim İstanbul Projesi, 81 bin 433 metrekare arazi üzerinde üç etapta toplam 28 bloktan oluşuyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı projede, fiyatlar 634 bin liradan başlıyor.

\"Yüzde 81,3’ü açık alanlar olarak tasarlanan projede, dinlenme locaları, pergoleler, tenis kortu, açık yüzme havuzu, bisiklet ve yürüyüş yolları ile çocuk oyun parkları, tematik bahçeler ve açık hava sineması bulunuyor. Projede yer alan kapalı sosyal tesiste ise kapalı havuz, hamam, sauna, buhar odası, fitness center, kapalı basketbol sahası, squash salonu, davet salonu, kapalı çocuk oyun alanı, cep sineması ve faaliyet odaları yer alıyor.

\"Ataşehir Finans Merkezi’ne, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ve Kartal sahiline sadece 10 dakika uzaklıkta bulunan Resim İstanbul, doğayla bu kadar iç içeyken, merkezi noktalara olan ulaşım kolaylığı ile de dikkat çekiyor.\"

(FOTOĞRAF)

 

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