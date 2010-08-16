-EV SAHİBİ KİRACI KAVGASI: 9 YARALI GAZİANTEP (A.A) - 16.08.2010 - Gaziantep'te, ev sahibi ile kiracı arasında ''çocuk yüzünden'' çıkan kavgada 9 kişi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kolejtepe Mahallesi Hoşgör Parkı civarında, ev sahibi Ali Eşkin ile kiracısı Murat Korkmaz arasında çocuk yüzünden sözlü tartışma çıktı. Her iki tarafın evlerindeki misafirlerin de olaya karışmasıyla başlayan ve sopa, bıçak ile silahın kullanıldığı kavgada, Ali Eşkin, Murat Korkmaz, Faik Karlıoğlu, Nazlı Karlıgil, Sevda Eşkin, Özge Eşkin, Yaşar Gündüz, Nurşen Gündüz ile parkta oynayan Uğurcan Özcan (12) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, Ali Eşkin ve Murat Korkmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.