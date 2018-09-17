Ev sahibi bağırınca kaçan hırsızı polis yakaladı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, polisin takibe aldığı hırsızlık şüphelisi A.K., girdiği evde kadının çığlık atması üzerine kaçtı. Şüpheli, evin önünde bekleyen polisler tarafından yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köyortası Mahallesi\'nde geçen ay bir kişinin gece saatlerinde evlerin pencerelerini kontrol ettiğini gördü. Polisin takibe aldığı kişi, kapının üzerinde anahtarın unutulduğu eve girdi. Evde bulunan ev sahibi kadın, hırsızı görünce çığlık attı. Kaçan şüpheli evin önünde bulunan polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K.\'nin hırsızlık, yaralama, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, çocuğun kaçırılması ve oto hırsızlığı suçlarından sabıkasının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen A.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Hırsızın yakalanma anı binanın güvelik kameralarına saniye saniye yansıdı.



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