"Ev partileri yeni gece kulüpleri oldu": Los Angeles'ta pandemiye rağmen parti düzenleyen evlerin elektrik ve suyu kesilecek

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen evinde büyük partiler düzenleyenlere karşı önlem alındı. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, kalabalık parti düzenleyenlerin evlerinde elektrik ve suyun kesileceğini açıkladı.

Los Angeles Times'ın aktardığı habere göre, kentte cuma gününden itibaren bir evde kalabalık bir parti düzenlendiğine dair ihbar alındığı durumda Polis Departmanı yetkilileri 48 saat içinde evin elektrik ve suyunun kesilmesi talimatı verecek.

Belediye Başkanı Garcetti, bütün gece kulübü ve barların kapalı olmasına rağmen Los Angeles'taki büyük ev partilerinin yeni gece kulüpleri hâline geldiğini söyledi.