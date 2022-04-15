Özellikle büyük şehirlerde kira fiyatları, fahiş boyutlara yükselemeye devam ediyor. Emlakçılar “TÜFE’ye bakan yok. İstanbul'da 15 bin TL kira isteyen var, düzenleme şart” diyor.

İnşaat maliyetlerinin, dışarıdan göçün ve hayat pahalılığının artmasıyla birlikte ev fiyatları çok yükseldi. Ev satın alamayan vatandaş, çözüm olarak kiralık evlere yöneldi. Kiralık evlerde talebin artması, ev sahiplerinin zam oranlarını keyfi belirlemesine neden oldu.

Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, ev sahiplerinin ‘TÜFE ortalaması’ kuralına uymadığını söyledi.

Bu konuda ciddi bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Akçam, "Son dönemde 2-3 katlık yükseliş var. Ayrıca Ankara için konuşursak, kiralık ev sayısı, talebi karşılamaya yetmiyor. Başkentte yaklaşık 250 bin kiralık ev açığı var. Bu açık, nüfusa göre Türkiye'nin her yerinde mevcut" dedi.

"İstanbul’da kiralar, geçen yıldan bu yana yüzde 100 arttı"

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa da, Türkiye genelinde emlak piyasasının çok hareketli olduğunu söyledi. Aşa "Her bölge kendi ölçüsünde bir yükseliş yaşıyor. İstanbul’da kiralar, geçen yıldan bu yana yüzde 100 arttı. Bazı bölgelerde yüzde 200’lük artışlar var. Ev sayısı az, yetmiyor. Kıtlık olduğu için fiyatlar yüksek. İnsanlar bulamadığı için, bir eve birkaç talipli oluyor. Ev boşaldığı anda da hemen tutuluyor. Boş ev yeniden kiralanacağı zaman da yüksek bedeller söz konusu oluyor. Mevcut kiracı için ödeme, TÜFE oranını aşamaz. 10-15 bin lira kira isteyen ev sahipleri var. Fahiş fiyatlara karşıyız" dedi.

Kiraların en çok arttığı 5 il şöyle:

Antalya yüzde 122

İstanbul yüzde 112

Ankara yüzde 106

Mersin yüzde 98

Kocaeli yüzde 88