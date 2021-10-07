Ev kiralamada açık artırma dönemi!

Türkiye gayrimenkul bedelleri artışında son 5 yılda tüm OECD ülkeleri arasında yüzde 157 artışla ilk sırada yer alırken, özellikle İstanbul’da aşırı talep gören lokasyonlarda ev kiralamada “açık artırma” yöntemi devreye girdi. Emlakçılar, açık artırmanın daha çok yabancılara yönelik uygulandığını söylüyor.

Aşırı göç ve kentsel dönüşüm Türkiye’de gayrimenkul satış ve kiralama fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul’da arz sıkıntısının yaşandığı bölgelerde daha çok yabancılara yönelik kiralık ev talebinin karşılanması için emlakçılar açık artırma yöntemine başvuruyor.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, müteahhitlerin yeni konut geliştirmeden ziyade mevcut projelerini tamamlamaya odaklanmaları ve son 2 yıldan bu yana insanların yer değiştirmemesinden dolayı kiralık konut arzının sınırlı kaldığını belirterek şu şekilde konuştu:

“Talebin artması ve arzda kısıtlama olması nedeniyle emlakçılar sahip olduğu portföyler için farklı yöntemler geliştirdi. Bunlardan biri de açık artırma. Eldeki konutu en iyi rakama vermek önemli olduğu için talep ileten kişiler listeye alınıyor. Daha sonra örneğin başlangıç fiyatı 3 bin TL ise kişiler sırasıyla aranıp 3 bin 200 TL teklif alınınca bir sonraki kiracı adayı aranıp, ‘Siz ne kadar veriyorsunuz?’ denilip 4 bin TL’ye kadar çıkarmak için açık artırma usulü yöntem kullanılıyor. Arzın kısıtlı olmasının piyasaya getirdiği bir durum."

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'a konuşan İstanbul Bahçeşehir Capital Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ertap Erbay, pandemi nedeniyle Bahçeşehir bölgesine yoğun bir talep oluştuğunu belirterek, "Elimizde 50 tane satılık 50 tane de kiralık listesi oluştu. Fiyatlar ise yüzde 300 oranında arttı. 4 bin TL'ye kiraya verilen bir evin kirası 15 bin TL'ye çıktı. Ev sahiplerinin istekleri fazlasıyla arttı.

Örneğin, ‘10 bin liralık dairesi için 11 bin TL vereni kenarda tut, 12 bin TL vereni bulmaya çalış’ diyenler oluyor” dedi. Erbay, özellikle yabancı ağırlıklı kiralama yapılan Esenyurt bölgesinde bu tarz açık artırma yönteminin sık sık kullanıldığını kaydetti.

Hakan Erilkun Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erilkun ise, “İstanbul’da yüzde 51 oranında artan konut kiralarından ötürü emlak firmaları aynı anda birden fazla müşteri grubuna servis vererek adeta ‘serviste açık artırma’ yoluna gitmek zorunda kalıyor. Bir eve birden fazla talep olunca, eve en yüksek fiyat veren evi kiralıyor” diye konuştu.