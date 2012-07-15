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Ekonomi

Ev kadını sayısı 12 milyon 200 bin kişiye ulaştı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’na göre, Türkiye’de işgücü dışında kalan ev kadını nüfusu 12.2 milyon kişiye ulaştı.

15 Temmuz 2012 05:07

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’na (TEPAV) göre, Türkiye’de işgücü dışında kalan ev kadını nüfusu 12.2 milyon kişiye ulaştı.

Hürriyet'in haberine göre, TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nde, “ekonomik büyümenin temposunun düşmüş olmasına karşın, istihdamın gerilemediği” ifadelerine yer verildi.

Mevsimsel  etkilerden arındırılmış Mart 2012 işgücü-istihdam verilerine göre, işgücünün son 12 ayda 361 bin kişi arttığı, buna karşılık istihdam edilen kişi sayısındaki artışın 571 bini bulduğu ifade edildi. 

Bültende, şu değerlendirmelere yer verildi: “İşgücü dışında özellikle ev kadını nüfusunun artması dikkat çekici bir gelişmedir. Nitekim son 12 ayda artmış görünen 868 bin işgücü dışı nüfusun 500 bine yakınının ev işleriyle meşgul kadın nüfusa dahil olduğu görülmektedir. Böylece ev kadını nüfusunun 12.2 milyona ulaşarak istihdam edilen nüfusun yarısına ulaştığı dikkat çekmektedir.”

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