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Dünya

EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLARA SÖZLEŞME MÜJDESİ CENEVRE (A.A)

16 Haziran 2011 16:35

-EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLARA SÖZLEŞME MÜJDESİ  CENEVRE (A.A) - 16.06.2011 - Uluslararası Çalışma Konferansı, ev işlerinde  çalışan milyonlarca işçinin haklarını tanıyan yeni bir sözleşmeyi kabul etti. Hükümetler, işverenler ve sendikaların katıldığı yıllık Uluslararası Çalışma Konferansı'nda (ILC) yapılan oylamada, ev işlerinde çalışanlar sözleşmesi (Domestic Workers Convention) 16'ya karşı, 396 oyla kabul edildi. 63 üye ise çekimser kaldı. Sözleşmeyle dünyada sayıları on milyonları bulduğu bildirilen hizmetçi, dadı ve aşçı gibi işçilerin çalışma hakları korunacak. Sözleşmenin kabul edilmesi için çaba gösteren gruplar, dünya genelinde yaklaşık 100 milyon kişi olduğu tahmin edilen ev çalışanlarının aşı olma, doğum izni kullanma, sağlık sigortası gibi birçok işçi hakkını ilk kez elde edeceklerini belirtiyor. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için hükümetlerin onayından geçmesi gerekiyor.

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