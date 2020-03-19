Ev ilanlarında yeni dönem; Koronavirüs geçirmeyen ev!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) gayrimenkul ilanlarına da konu oldu. İlanlarda ilanlarda ‘Koronavirüs geçirmez ev’, ‘Koronavirüsün çıkamayacağı yükseklik’ gibi abartılı ve gerçek dışı tanımlar da yapılıyor.



Hürriyet'in haberine göre; gayrimenkul danışmaları ise virüsün Avrupa’ya sıçramasından bu yana şehir dışındaki az katlı ve müstakil evlerle arazilere talebin arttığını söylüyor.





Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs yaşamın her alanında etkisini gösteriyor. Uçuşlar durdu, sınır kapıları kapandı, eğitime ara verildi, firmalar evde çalışma modeline geçmeye başladı.



Özellikle son 2 haftada yayınlanan ev ve arsa ilanlarda Koronavirüs vurgusu yapılması dikkat çekti.