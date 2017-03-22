Ev hanımlarının emekli olabilmesi için kanun teklifi: 25 yıl evlilik şartı

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, sigortalılık ile bağı bulunmayan ev hanımlarının emekli olabilmesi için Meclis'e kanun teklifi verdi. Teklif yasalaşırsa, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan kadınlar faydalanabilecek.

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifin gerekçesinde, 15 milyon ev kadını bulunduğuna dikkat çekildi.

Gerekçede; "Bu kanun teklifi düşük gelirli hanelerde primleri ödeme imkanı olmadığı için herhangi bir şekilde sigortalı olamayan ve belli bir süre sigortalı olarak sosyal güvenlik sisteminde kaydı bulunduğu halde şu an sigorta ile bağı bulunmayan ve prim ödeyemeyen ev kadınlarının yaşlılık aylığı alabilmelerinin önü açılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Evlilikte 25 yılı tamamlama şartı

Teklife göre; SGK ile herhangi bir bağı olmayan kadınlardan, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayanlar, hiçbir şekilde aylık ve gelir almaya hak kazanmamış olanlar, kanunda belirlenen yaş sınırı ve prim gün sayısı esas alınmak şartıyla ve kanunda belirlenen kazanç sınırları içinde hesaplanacak tutarları peşin ödeyerek veya borçlanarak yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak.