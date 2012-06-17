Ev fiyatlarının yüzde 233 arttığı 3 ilçe

İstanbul 'un en hızlı gelişen illeri arasında yer alan Kartal-Pendik ve Maltepe'de gelir düzeyinin artmasıyla konut talebi de yükseldi. Metrobüs, metro ve Anadoluray projeleri bölgede metrekare fiyatlarını 5 yılda bin liradan 5 bin liraya çıkardı.



Yakın zamanda hayata geçmesi planlanan metrobüs, metro ve Anadoluray projeleri gibi ulaşım alternatifleriyle bölgede daha da büyük bir canlanma bekleniyor. Projeler tamamlandığında, karadan ve denizden ulaşımı kolay olan bu 3 ilçenin diğer ilçelerle olan bağlantıları daha da güçlenecek.



Markalı konut sayısı artıyor



Şehrin çeperlerine yapılan genişleme ise markalı konut firmalarının dikkatlerini Pendik-Maltepe-Kartal bölgesine çekti. Bu bölgelerde arazi fiyatlarının daha uygun olması ve projeler için uygun arazilerin olması da etkili oldu. Yine bu bölgelerin kentsel dönüm bölgesi olarak ilan edilmesi de inşaat firmalarının söz konusu ilçelere ilgisini artırdı.



Fiyatlar yüzde 233 arttı



Son 5 yılda satılık ve kiralık konut fiyatlarında da dikkat çeken bir yükseliş olduğu gözleniyor. Bölgede 2+1 konutların satılıkta metrekare fiyatları 2008 yılında eski binalarda 750, 5-10 yıllık binalarda 950 ve yeni yapılan binalarda 1500 lira civarındayken, şimdilerde bu rakamlar eski binalarda 1150, 5-10 yıllık binalarda 2 bin 500 ve yeni yapılan konutlarda 5 bin liraya kadar çıkıyor. Konumuna ve projesine göre fiyatların değişkenlik gösterdiği ilçelerde yeni yapılan evlerin metrekare fiyatlarının 5 yıl içinde yüzde 233 artığı dikkat çekiyor. Bölgede hizmet veren emlak uzmanlara ve değerleme uzmanları önümüzdeki 5 yıllık dönem içinde fiyatların özellikle ofis ve işyeri projelerinde 10 bin lirayı zorlayacağını dile getiriyor.



Kiralarda da yükseliyor



Kiralarda da gözle görülür çıkışlar yaşanıyor. 2008'de bölgede 2+1 eski bir evde kira 350-400 lira seviyesindeyken şu anda kiralar eski binalarda 550-600 liraya, 5-10 yıllık binalarda 750 liraya yeni projelerde ise 900 liraya kadar ulaşıyor. Yakın zamanda hayata geçmesi planlanan metrobüs, metro ve Anadoluray projeleri gibi ulaşım alternatifleriyle bölgede daha da büyük bir canlanma bekleniyor.



Hastane ve otel yatırımları



Bölge buna paralel olarak her geçen gün yeni projelere daha ev sahipliği yapıyor çünkü bölgenin avantajı fazla. Anadolu Yakası'nın en gözde yerlerinden olan Kartal'daki Adalet Sarayı ilçeye büyük bir nüfusu çekti. Bunun yanında bölgedeki hastane, otel ve üniversite yatırımları da bu gelişimi destekliyor. Üstelik Sabiha Gökçen havalimanına yakınlığı, TEM ve E-5 gibi ulaşım aksları üzerinde olması da Kartal ve çevresinde otel yatırımlarını tetikliyor. Yakın zamanda Kartal'da ihalesi yapılacak olan 2 adet 5 yıldızlı, 1 adet de taş oyma butik otel yatırımlarının devreye gireceği görülüyor.



Güçlü yönleri ve fırsatlar



Som Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Özbaydar, bölgenin fırsatlarını karadan ve denizden ulaşımı kolay olan Kartal'ın diğer ilçelerle olan bağlantılarının daha da güçlenecek olması şeklinde sıralıyor. Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde D-100 Karayolu aksında yer alan sanayi yapılarının taşınmasıyla boş alanların oluşması ve arsa stokunun meydana çıkması, Marmara denizi ve adalar manzarası da güçlü yönler ve fırsatlar arasında bulunuyor.



Eski yerleşim yerleri risk



Bölgedeki sanayi yapılarının bir kısmının faaliyetlerine devam ediyor olması ve olası İstanbul depreminin özellikle bölgedeki eski yerleşimler ve çevresinde yaratacağı afet ise bölgeyi tehdit eden unsurların başında yer alıyor. Ancak tehditlerine karşın bölgenin fırsatlarının çok daha fazla olduğunu belirten Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, Kartal ve Maltepe'nin gelişim olanakları ile ümit vaat eden bir lokasyon olduğunu söyledi.



Bölgede devam eden inşaatlar



Bölgede inşaatı devam eden 50'nin üzerinde irili ufaklı konut, işyeri ve ofis projesi bulunuyor. Mesa, Teknik Yapı, Dumankaya, Dap Yapı, Varyap ve İnanlar İnşaat gibi markalı firmalarının birçoğunun birden fazla projesi yer alıyor.