Ev fiyatlarının giderek arttığı Yeni Zelanda'da gençler Tinder'a yöneldi; "Ev alabilmek için partner arayanların sayısı 2 kat arttı"

Genç nesil için ev sahibi olmanın giderek zorlaştığı Yeni Zelanda’da Tinder’ın verilerine göre, birlikte bir ev alabilmek için partner arayanların sayısı bir yıl içinde iki kat arttı.

Stuff haber sitesine Tinder’ın verdiği verilere göre, Haziran 2020 ve Haziran 2021 arasında online flört bulma uygulaması Tinder’da birlikte bir ev alabilecekleri insanı arayanların sayısı 2.6 kat arttı.

Haber için konuşan biri “Banka bana ev almak için partner bulmam gerektiğini söyledi” derken biri de “Açık bir şekilde biriyle ev almak çok daha kolay” ifadelerini kullandı.

The Guardian’a konuşan Tinder sözcüsü, uygulamada ev alabilmek için bulunanlara ilişkin net bir sayı vermese de Tinder’ın bulguları, Yeni Zelanda’da ev alma konusunda endişe yaşayan gençlerin durumuna ışık tuttu. Yeni Zelanda’da yapılan bir anket, barınmanın gençler için en büyük endişe kaynağı olduğunu ortaya koymuştu.

Ülke genelinde ortalama ev fiyatları bir yıl önceye göre yüzde 22 artarak 906 bin 532 Yeni Zelanda doları oldu. Ev almak isteyenler için bankaların çoğu yüzde 20 depozito talep ediyor.

Bu miktar, Yeni Zelanda’da ortalama yıllık maaşın 3.2 katına karşılık geliyor.

Anket şirketi Consumer NZ sözcüsü Gemma Rasmussen “İnsanların arkadaş gruplarıyla bir araya gelerek ev aldığı örnekler duyuyoruz çünkü bunu tek başına yapmak giderek zorlaşıyor” dedi.