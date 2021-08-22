Ev fiyatlarındaki artış oranı pandemi etkisiyle yüzde 59'a kadar çıktı

Artış nedenlerini değerlendiren Yazıcı, “Aydın, Muğla, Antalya ve Balıkesir bünyesinde yazlık ilçeler barındırdığından en üst sıraya çıktılar. Pandemi döneminde yazlıklar kışlık oldu, insanlar yazlık evlerini kışın da kullanmaya devam ettiler. Bu evler ikincil ev özelliğinden birincil evlere döndü. Fiyat artışında bunun payı büyük diye düşünüyorum.

Batman, Şanlıurfa, Mardin, Ardahan ve Gaziantep’te ise göç ve mülteciler dolayısıyla fiyatların yükseldiğini görebiliyoruz. Ancak bu senenin dinamiklerinin daha farklı olacağını ve yazlık ilçelerde fiyatların geçen seneki hızla artmayacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

3 büyük ilde artış ciddi boyutlarda

Eva tarafından paylaşılan bilgilere göre konut fiyatlarındaki artış İstanbul, Ankara ve İzmir’de de ciddi boyutta. İstanbul’da ortalama metrekare fiyatının 4 bin 870 lira ve yıllık artışın yüzde 24.23 olduğu belirtildi. Ankara’da ortalama metrekare fiyatı 2 bin 540 liraya çıkarken yıllık fiyat artışı yüzde 25.02 oldu. İzmir’de metrekare fiyatı 4 bin 400 lira olarak hesaplanırken, fiyat artışı da yüzde 32.33’ü buldu.

"Maliyet artışı zam getirecek"

Gayrimenkul geliştiren firmaların yöneticileri önümüzdeki aylarda fiyat artışı olacağını belirtiyor. Bunun nedeni de maliyet artışı olarak açıklanıyor. Markalı konut üreticileri devam eden projelerde maliyet artışını fiyatlara yansıtmadıklarını ancak yeni başlanacak projelerde bu durumun kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) beton, demir ve çimentoya yapılan zamların son 1 yılda yüzde 100’ün üzerinde olduğunu açıklamıştı.