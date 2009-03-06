Ev fiyatları en çok hangi ülkelerde düştü

Letonya, İngiltere ve İzlanda'nın geçen yıl emlak fiyatlarında en büyük düşüşün görüldüğü ülkeler arasında ilk üç sırayı paylaştıkları açıklandı.



Merkezi İngiltere'de bulunan Emlak danışmanlığı firması Knight Frank tarafından yapılan kapsamlı araştırmanın sonucu, Letonya'da geçen yıl emlak fiyatlarında kaydedilen toplam kaybın yüzde 33,5 civarında olduğunu, söz konusu ülkeyi İngiltere'nin yüzde 14,7'lik kayıpla izlediğini ortaya koydu.



İzlanda'nın üçüncü sırada ve yüzde 14'lük kayıp oranıyla yer aldığı listede, ev fiyatlarının hızla değer kaybettiği 4. ülke ise ABD oldu. ABD'deki ev fiyatlarının geçen yıl boyunca yüzde 12,1 gerilediği ifade edildi.



Listede yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla ev fiyatlarının yüzde 9,1 gerilediği İrlanda, yüzde 7,5 gerilemenin yaşandığı Estonya, yüzde 7,5 gerilemenin yaşandığı Norveç ve yüzde 7'lik bir gerilemenin kaydedildiği Danimarka oldu.



Listenin devamında Singapur yüzde 6,5, Portekiz yüzde 6,3 ve Kanada'da yüzde 6,2'lik değer kaybıyla sıralandı.

