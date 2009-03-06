T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ev fiyatları en çok hangi ülkelerde düştü

Letonya, İngiltere ve İzlanda ev fiyatlarındaki düşüşte ilk üç sırada yer aldı.

06 Mart 2009 02:00

Letonya, İngiltere ve İzlanda'nın geçen yıl emlak fiyatlarında en büyük düşüşün görüldüğü ülkeler arasında ilk üç sırayı paylaştıkları açıklandı.

Merkezi İngiltere'de bulunan Emlak danışmanlığı firması Knight Frank tarafından yapılan kapsamlı araştırmanın sonucu, Letonya'da geçen yıl emlak fiyatlarında kaydedilen toplam kaybın yüzde 33,5 civarında olduğunu, söz konusu ülkeyi İngiltere'nin yüzde 14,7'lik kayıpla izlediğini ortaya koydu.

İzlanda'nın üçüncü sırada ve yüzde 14'lük kayıp oranıyla yer aldığı listede, ev fiyatlarının hızla değer kaybettiği 4. ülke ise ABD oldu. ABD'deki ev fiyatlarının geçen yıl boyunca yüzde 12,1 gerilediği ifade edildi.

Listede yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla ev fiyatlarının yüzde 9,1 gerilediği İrlanda, yüzde 7,5 gerilemenin yaşandığı Estonya, yüzde 7,5 gerilemenin yaşandığı Norveç ve yüzde 7'lik bir gerilemenin kaydedildiği Danimarka oldu.

Listenin devamında Singapur yüzde 6,5, Portekiz yüzde 6,3 ve Kanada'da yüzde 6,2'lik değer kaybıyla sıralandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24