-EV FİYATINA TAY KARACABEY (A.A) - 28.06.2011 - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), Bursa'nın Karacabey ilçesindeki işletmesinde yapılan satışlarda ''Koralay'' adlı 2 yaşındaki safkan Arap koşu tayı, 130 bin liraya alıcı buldu. Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, bu yılın safkan Arap koşu taylarının birinci satışı gerçekleştirildi. Açık artırma usulüyle yapılan ihalede, 2009-2010 doğumlu 47 safkan Arap tayı satışa sunuldu. Taylardan 46'sı 8 ile 130 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, Mozaik Tarım ve Şarapçılık A.Ş'nin, bir daire fiyatına, 130 bin liraya aldığı ''Koralay'' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. ''Koralay''ı, Yüksel Göktürk'ün 95 bin liraya satın aldığı ''Afet'' isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 92 bin liraya Faik Yıldız'ın aldığı ''Ölümsüz'' adlı 1 yaşındaki erkek tay izledi. Karacabey işletmesinin, 46 tayın satışından toplam 1 milyon 878 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.