Ev eşyası yüklü kamyondan 30 bin paket kaçak sigara çıktı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA’da polisin yol uygulaması sırasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 30 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Taşova-Amasya yolu üzerinde yaptığı uygulamada S.A. yönetimindeki kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Ev eşyası yüklü kamyonda yapılan aramada, çeşitli markalarda 30 bin 230 paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi. Kamyon sürücüsü S.A. gözaltına alındı.

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