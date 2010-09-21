-EV DEĞİL, BOMBA İMALATHANESİ MARDİN (A.A) - 21.09.2010 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunan bir kişinin evinde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2005 yılında yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2010 yılı haziran ayında tahliye olan bir kişinin evinde arama yapıldığı bildirildi. Aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Aramada beyaz poşete sarılı yaklaşık 7 santimetre uzunluğunda kahverengi toz madde, 30 santimetre uzunluğunda mavi renkli kablo, 15 santimetre uzunluğunda beyaz renkli kablo, 3 el feneri ampulü, 1 adet 1.5 voltluk pil, 1 adet 10x10 ebadında akrep ve yelkovan kısımları sökülmüş yeşil renkli masa saati, bu saate takılı 1 adet 1,5 voltluk pil, 4 havai fişek kutusu içerisinde tel maytap, poşet içerisinde 1 adet 12 voltluk ampul, 1 adet şeffaf koli bandı, 1 adet kalem türü lehim makinesi, 1 adet lehim teli, 1 adet voltmetre elektrik cihazı, 1 adet keski ele geçirildi.''