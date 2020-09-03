Ev bakmaya giderken başına 15. kattan cam düştü, öldü

İstanbul Bahçelievler'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya giden Soner Elveren'in başına 15. kattan cam düştü. Elveren, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayda büyük bir ihmal olduğunu söyleyen Elveren'in yakınları, hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.

Olay dün akşam saatlerinde Bahçelievler’de bulunan bir lüks rezidansta meydana geldi.

Rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren’in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Camın düştüğünü gören vatandaşlar hemen talihsiz adamın yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Elveren’in cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Elveren’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayın takipçisi olacaklarını söyleyen Avukat Tuğba Kortun, “Kendisi ev bakmaya gidiyor. Aşağı indiğinde üst kattan cam düşüyor. 15. kattan düşüyor deniyor. Soruşturma devam ediyor sonuna kadar takipçisi olacağız. Kesinlikle tedbirsizlik ve ihmal sonucu oluşan bir olay” ifadelerini kullandı. (İHA)