-EV AVANTAJ KULLANICISI 4,6 MİLYONU AŞTI İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - Türk Telekom'un Ev Avantaj tarifesinden yararlanan kullanıcı sayısının yeni ''Ramazan Kampanyası''nın da etkisiyle Ağustos ayında 4,6 milyonu aştığı bildirildi. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, Türk Telekom'un Ev Avantaj tarifesi kullanıcılarına sunduğu Ramazan ayı ve bayramı boyunca tüm gün bedava konuşma fırsatının, Ev Avantaj tarifelerine ilgiyi artırdığı belirtildi. Türk Telekom Satış Başkanı Aydın Çamlıbel konuya ilişkin değerledirmesinde, ''Türk Telekom olarak sahip olduğumuz tüm olanakları, müşterilerimizin hayatına daha fazla değer katmak için kullanıyoruz. Sadece tarifelerle değil. Ev Gibisi Yok konseptimiz çerçevesinde sunduğumuz güvenlik ve ev sigortası gibi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatına değer katıyoruz'' dedi. Verilen bilgiye göre, Ev Avantaj tarifeleri, yıl sonuna kadar uzatılan 7'den 7'ye Bedava Kampanyası ile ev ve iş telefonlarından akşam 7'den sabah 7'ye kadar bedava görüşme fırsatı sunuyor. Kampanyada 3 bin dakikalık adil kullanım limiti uygulanıyor. ''Ev Avantaj Uluslararası 6,5 kuruş'' kampanyasında ise Türk Telekom müşterileri, 1. Kademe uluslararası sabit telefon görüşmelerini tüm vergiler dahil dakikası 6,5 kuruştan yapabiliyorlar. Ev Avantaj tarifeleri ev ve iş telefonlarından cep telefonu aramalarında da önemli avantajlar sağlıyor. ''Cebi Aramanın En Ucuz Yolu'' kampanyası ile Türk Telekom müşterileri, tüm gün boyunca GSM yönüne aramalarını dakikası tüm vergiler dahil sadece 6,5 kuruşa yapabiliyorlar.