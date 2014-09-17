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Ev ararken asansör boşluğuna düşen doktor hayatını kaybetti!

İki kat arasında kaldığı belirtilen asansörden kapıcının yardımıyla çıkmaya çalışan Yiğit, bu sırada asansörün alt kısmındaki boşluktan aşağı düştü

17 Eylül 2014 19:09

Van'da kiralık ev baktığı apartmanın asansöründe mahsur kalan doktor, kurtarıldığı sırada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Aile Hekimliği Bölümünde 2 yıldır asistan olarak görev yapan Dr. Sinan Yiğit (27), ev kiralamak için Defterdarlık Caddesi'ndeki bir apartmana gitti.

Dairenin bulunduğu kata çıkmak için asansöre binen Yiğit, elektrik kesintisi üzerine yaklaşık 20 dakika asansörde mahsur kaldı. İki kat arasında kaldığı belirtilen asansörden kapıcının yardımıyla çıkmaya çalışan Yiğit, bu sırada asansörün alt kısmındaki boşluktan aşağı düştü.

Ağır yaralanan Yiğit, sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak görev yaptığı Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yiğit, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Giresun'dan Van'a gelen ailesi tarafından hastane morgundan alınan Yiğit'in cenazesi, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, hastane yönetimi ve meslektaşlarının gözyaşları arasında memleketine uğurlandı.

 

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