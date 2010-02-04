Ev almak isteyenler bu rapora dikkat!

T24- İÜ İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hepşen: "Krizin Türkiye'nin kapısını çalacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla, yatırımcılar için bir tehlike yok." Peki ya ev almak için uygun bir zaman mı? İşte cevabı...





ntvmsnbc.com'dan Göskun Kök'ün haberine göre, Garanti Mortgage'ın desteğiyle Reidin.com tarafından hazırlanan ve her ayın 15'inde açıklanan Reidin.com Emlakendeks’i yatırım yapmayı düşünen ya da evini satmak isteyenler için kılavuz niteliğinde... Hangi ilde fiyatlar ne kadar artmış, hangi ilde düşmüş? Dairelerin metrekare birim fiyatları nasıl seyrediyor? Endekste yer alan veriler, bu ve bunun gibi kilit sorulara ışık tutuyor. Yatırım için mevki seçmek bu aşamada kolay. Peki ya işin diğer cilvesi mortgage kredileri... Şu anda faiz oranları yüzde 1 civarında seyrediyor. Bu gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için en ideal oranlar... Bundan sonra ne olur? Nasıl sürprizler yaşanır? Milyonların korkusu rüyası kriz, tekrar kendini gösterir mi?



Reidin.com hakkında...



"Reidin.com, gelişmekte olan ülkeler ile ilgilenen gayrimenkul sektörü profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu bilgi, analiz ve araştırma bilgilerini sağlamak amacıyla tasarlanan dünyanın “ilk ve tek” global online bilgi servisidir.



Dubai, Hong Kong, , Hangzhou, Istanbul ve Londra’da bulunan ofislerden finansal kurumlara, yatırımcılara, devlet kurumlarına, danışmanlık şirketlerine, mimarlık ofislerine, gayrimenkul geliştiricilerine ve tüm profesyonellere internet üzerinden hizmet vermekteyiz.



Gayrimenkul sektöründe, gelişmekte olan ülkelerde - bizim ülkemizde de görebileceğiniz gibi – güvenilirlik, şeffaflık ve doğru veriye erişebilirlik problemi var. Biz de o açığı kapatmak üzere çalışıyoruz.



Türkiye ofisimizde ayrıca diğer ülkelere de hizmet veren bilişim ve veri departmanlarımız bulunuyor. 48 gelişmekte olan ülkenin gayrimenkul piyasası ile ilgili haber, araştırma raporları,arz ve talep verileri, piyasa bilgileri, şirketler, projeler, anlaşmaları sunan REBIS adlı bilgi servisimiz, ilk olarak Dubai için geliştirilen, ülke ve şehirlerin gayrimenkul işlemlerini Google Haritaları, analitik araçlar ve çok detaylı veri madeni fonksiyonları ile birlikte sunan CITYFocus servisimiz, toplamda 20 ülke için geliştirilen ve gelişmekte olan ülkeler için ilk defa gerçekleştirilmiş güçlü Otomatik Değerleme Modülü ile birlikte sunan INDEXFocus servisimiz ve yine gelişmekte olan ülkelerde bulunan her çeşit alışveriş merkezleri, projeler, kiracılar, haberler, araştırma raporları ve gayrimenkul işlemlerini çok çeşitli analiz araçları ile birlikte sunan RETAILFocus servisimiz ile birlikte 4 farklı ürünümüz bulunmakta.



2008 yılında yapılan GYODER Zirvesinde yaptığımız lansman ile beraber her ayın 15'inde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli olmak üzere toplam 7 il ve 71 adet ilçe için satılık - kiralık gayrimenkul fiyat endekslerini hazırlıyoruz.



Ayrıca Türkiye satılık ve kiralık kompozit endekslerini oluşturuyoruz. Bu çalışma 20 gelişmekte olan ülkeyi kapsayan projemizin ilk ayağı idi. Geçen hafta içinde Dubai endeksinin de dünya lansmanını gerçekleştirdik. 2010 yılı içinde 4 yeni ülkeyi daha eklemeyi planlıyoruz."











2009 Yılını böyle kapadık



2009 yılı Aralık ayı kira değerleri incelendiğinde, Adana yüzde 0,97 oranında değer artışıyla, kiraların en fazla arttığı şehir oldu. Ankara (yüzde 0,24) ve İzmir'de (yüzde 0,21) artış yaşanırken; Antalya (yüzde 1,29), Bursa (yüzde 1,54) ve İstanbul’da (yüzde 0,45) düşüş yaşandı.



2009 yılı Aralık ayı satış fiyatları incelendiğinde ise, Adana’da konut satış fiyatları yüzde 1,20 oranında değer kazandı ve Adana bu ayda fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Bursa, İzmir ve Antalya’da konut satış fiyatları (sırasıyla yüzde 0,76, yüzde 0,36 ve yüzde 0,12) oranında azaldı. Ankara ve İstanbul ise aynı seviyede kaldı.

2009 yılı Aralık ayı konut yatırımlarının getirilerinde; TÜFE (yüzde 0,53) ile indirgendiğinde Adana ve İstanbul illeri dışında (Ankara’da yüzde 0,03, Antalya’da yüzde 0,06, Bursa’da yüzde 0,04, İzmir’de yüzde 0,09 ve Kocaeli’nde yüzde 0,03) “reel” bazda kayıp gözlendi.



Endekslerin başlangıç dönemi olan Haziran 2007’ye göre 2009 yılı Aralık ayı satılık konut fiyat endeks değerlerinde; Türkiye genelinde yüzde 8,3, İstanbul’da yüzde 10,3, Ankara’da yüzde 12,5, Antalya’da yüzde 14,1 ve Bursa’da yüzde 11,5 azalma görüldü. Adana, İzmir ve Kocaeli’nde ise fiyatlar arttı.



Yine Haziran 2007’ye göre; kiralık konut fiyat endeks değerleri Türkiye genelinde yüzde 10, İstanbul’da yüzde 11, Ankara’da yüzde 6,8, İzmir’de yüzde 11,4, Antalya’da yüzde 14,2, Bursa’da yüzde 14 ve Kocaeli’nde yüzde 3,1 azaldı. Adana’da ise kira değerlerinde artış oldu.

