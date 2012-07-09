Ev almak isteyene kıdem tazminatının yarısı

Kıdem tazminatı düzenlemesine göre; ev almak isteyen çalışanlar, kıdem tazminatı fonunda toplanan tazminatlarının yarısını süreyi beklemeden çekebilecek.

Kıdem tazminatı düzenlemesinden çalışanlara ev alma kolaylığı çıktı. Yeni düzenlemeye göre ev almak isteyen çalışanlar, kredinin özkaynak şartı için kıdem tazminatı hesaplarını kullanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan komisyonun hazırladığı taslağa göre; çalışanlar, ev almak için kıdem tazminatı fonunda toplanan tazminatlarının yarısını süreyi beklemeden çekebilecek.

Star'ın haberine göre; örneğin, kıdem tazminatı hesabında 30 bin liralık birikimi bulunan işçi, ev alırken bunun 15 bin lirasını fondan çekebilecek. Söz konusu tutar, çalışanların konut kredilerinde istenen yüzde 25'lik özkaynak şartının yerine getirilmesi için kullanılacak. Böylece, çalışanların ev almak için 'emekli' olmayı beklemelerine gerek kalmayacak.



10 yıl şartı 15 yıla çıkartıldı



Bu arada, son olarak hazırlanan kıdem tazminatı taslağında, daha önce 10 yıl olarak belirlenen ilk çekme hakkı, 15 yıla çıkarıldı. Taslağa göre, çalışanlar kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının ardından hesaplarında biriken tazminatlarını, 15 yılın ardından çekebilecekler.

İkinci kez tazminatını çekmek isteyen çalışanın ise 1.800 gün daha prim ödemesi gerekecek. Bu sürelerin dışında, emeklilik, malullük ve ölüm hallerinde ise kıdem tazminatı fonunda biriken tutarın tamamı çalışan tarafından tahsil edilebilecek.

Tazminatlar ise başvurunun ardından en geç 15 gün içinde ödenecek.