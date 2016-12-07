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BBC Türkçe

Ev almak için her şeye katlananlar

Bir ev satın almak istiyorsunuz, ama yeterince birikiminiz yok mu? Kimileri bu nedenle bütün yaratıcılığını kullanarak olmayacak işlere girişiyor

07 Aralık 2016 22:46

Kate Ashford

Bir ev satın almak istiyorsunuz, ama yeterince birikiminiz yok mu? Kimileri bu nedenle bütün yaratıcılığını kullanarak olmayacak işlere girişiyor.

Christopher Gerhart 33 yaşında bir hapishaneye taşınmış.

"O zamanlar cezaevi toprakları üzerinde bekâr odaları vardı. Yurt gibi bir yerdi. Ayda 25 dolar ödüyordum. Sadece temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordum, ama masrafım azdı" diyor.

Şimdi 50 yaşında olan Arkansaslı Gerhart, burada 18 ay kalıp yeterince depozit biriktirince bir apartman dairesi satın almış.

Ev fiyatları sürekli arttığı ve kiraların yüksek olduğu yerlerde ev satın alacak parayı biriktirmek oldukça zor.

ABD'de ev sahibi olmayan 35 yaş altı kişilerin yüzde 77'si neden olarak buna maddi güçlerinin yetmediğini söylüyor.

İngiltere'de ise insanlar ev satın almak için gereken depoziti biriktirmek için 5,5 yılı göze aldıklarını ifade ediyor. 2016'da ilk evlerini satın alan insanlar bir önceki yıla oranla yüzde 13 artışla ortalama 33 bin sterlin depozit ödedi.

Uzmanlar, insanların gayrimenkul almanın iyi bir yatırım olduğunu bildiğini, ama buna güçlerinin yetmediğini belirtiyor.

Bu soruna karşı bazıları yaratıcı yöntemler geliştiriyor.

Danielle Haymes ve kocası Joe'nin tam zamanlı çalıştıkları birer işleri varmış. Ev alacak depozit biriktirmek için ek gelir sağlayacak bir işe girişmeye karar vermiş ve oturdukları evde yürütebilecekleri, geçici köpek bakıcılığı gibi bir iş kurmuşlardı. Böylece iki yılda 25 bin dolar biriktirmiş ve bunu aldıkları evin depozitine ödemişlerdi.

Ek gelir getirecek bu türden işlere girmek para biriktirmenin en hızlı yolu olabilir. Bazıları bu amaçla hafta sonu evlerinin garajında eşya satışı yaparak ayda 1000 dolar gibi ekstra para kazanabiliyor.

Bazıları ise evlerini Airbnb'ye geçici kiraya veriyor ya da Uber ile taksiciliğe başlıyor.

Kimileri arkadaşlarıyla ortak ev almaya girişiyor. Hatta sekiz kişinin ortak bir ev aldığı ve sırasıyla her birine yardım ederek kendi evlerini satın aldıkları örneklere bile rastlanıyor.

Bu durumda, anlaşmazlık konusu olabilecek her şeyi bir sözleşme ile netleştirmenin ileride çıkabilecek sorunları asgariye indirebileceği belirtiliyor.

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