Ev alana vatandaşlık: Türkiye'den en çok hangi ülkenin vatandaşları gayrimenkul aldı?

Türkiye Vatandaşlık Yasası’nda yeni çıkan yönetmelikle, en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı 3 yıl satılmaması şerhiyle satın alan, en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan ve en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı.

Geçen yıl Türkiye’de ofis açan Londra merkezli Henley&Partners şirketi de bu konunun uzman şirketlerinden. Henley&Partners yönetici ortağı Hakan Çörtelek ve Türkiye Ofisi Koordinatörü Tolga Habalı’yla hem Türkiye’nin yeni vatandaşlık uygulamasını hem de yurtdışında yaşamayı seçen Türklerin son dönemdeki tercihlerini konuştuk.

Çörtelek, yeni düzenlemenin yabancıların gayrimenkul yatırımlarını arttırmaya yönelik olduğunun altını çizerken, Habalı da, “Doğrudan sermaye yatırımı, finansal yatırım, istihdam yaratacak yatırımlar, gayrimenkul yatırımı, farklı yatırım alanlarını cazip hale getirmek amacıyla düşünülerek hazırlandı. Ancak bu kategoriler açısından en ilgi çeken gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık diyebiliriz. Türkiye’ye en çok ilgi Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt, Katar’dan oluyor” diyor.

Birinci Yunanistan

Çörtelek Türk vatandaşlarının da başka ülkelerden vatandaşlık aldıklarına ilişkin haberleri de abartılı bulduğuna dikkat çekerek “Ancak insanlarımızda alternatif bir oturum imkanı yaratma konusunda bir bilinçlenme ve bu yönde bir talepten söz etmek mümkün. Bu dünyanın birçok ülkesindeki eğilimden farklı değil. Türk vatandaşlarının yatırım yoluyla oturum alma konusunda en fazla başvuruda bulunduğu ülkeler arasında Yunanistan, Portekiz, Malta, İngiltere (Ankara Anlaşması’yla), ABD ve Kanada var” dedi. Habalı da Türkler için son dönemde en cazip olan ülkenin Yunanistan olduğunu söylüyor.

Yunanistan’ın “Enterprise Greece” sayfasındaki Nisan 2017 bilgilere göre, gayrimenkul yatırımı yoluyla oturum programına 1684 başvuru olmuş, bunun 701 tanesi Çin’den, 357’si Rusya’dan gelmiş. Türkiye’den son 4 ayda başvuruda yüzde 50 artış olduğu Yunanistan kaynaklarınca belirtiliyor.

2015-2017 verilere göre Türkiye'den en çok gayrimenkul edinen ülke vatandaşları

Irak....................... 8.909

Suudi Arabistan... 6.107

Kuveyt.................. 4.672

Katar.................... 4.505

Rus...................... 3.860

Azerbaycan..........1.758

Mısır......................917

Son 3 sene toplamında ön plana çıkan ilk 3 ülke, 2017 yılı içinde en fazla alım yapan ülkeler olarak görünüyor.