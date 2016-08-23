Ev alana destek dönemi başlıyor

Konut alacak vatandaşa devlet desteği uygulaması 26 Ağustos’ta başlıyor. Konut hesabı açan vatandaşın birikimine yüzde 20 katkı gelecek. Söz konusu katkı 15 bin TL’yi geçemeyecek ve sistemde en az 3 yıl kalma şartı aranacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; konut satın almak için tasarruf yapmak isteyenleri teşvik edecek ‘konut hesabı’ uygulaması 26 Ağustos’ta başlıyor. Konut satın almak için oluşturulan birikimlere yüzde 20’ye varan oranda devlet katkısı sağlanacak. Söz konusu katkı 15 bin lirayı geçemeyecek. Devlet katkısı ödemesine hak kazanmak için gerekli şartların tamamını sağlayan Türk vatandaşlarının sisteme dahil olmak için nüfus cüzdanlarıyla Türkiye’de kurulu mevduat veya katılım bankalarında TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırması gerekiyor. Bir kişinin sadece bir konut hesabı olabilecek. Ortak hesaplar, konut hesabı olarak değerlendirilmeyecek ve hesap bankalar arasında taşınamayacak. Türkiye’de ikamet şartı olmadığı için yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da konut yardımı alabilecek.

En az 3 yıl sistemde kalacak

Hesaba, açılışında bir kereye mahsus olmak üzere, ödemelerin üst sınırı olarak belirlenen bin liranın üzerinde, 30 bin lirayı aşmayacak bir tutar yatırılabilecek. Hesabın sadece Türk lirası cinsinden olması istenen uygulamada, en az 3 yıl sistemde kalmak gerekiyor. Hesapta ne kadar fazla birikim sağlanırsa devlet yardımı da o kadar yüksek olacak. Konut hesabına ilişkin ödemeler düzenli yapılacak. Kişilere, bir dönem içerisinde en fazla 2 kez çekim hakkı tanınacak. Belirlenen şartların herhangi birinin ihlali durumunda ise hesap ‘konut hesabı’ statüsünden çıkarılacak.

Alt sınır 250, üst sınır 2 bin 500

Uygulama kapsamında, konut edim tarihinden önce en az 3 yıl boyunca, aylık en az 250, en fazla 2 bin 500 lira yatırmak gerekecek. Ödemeler 3’er aylık (3 ayda bir en az 750, en fazla 7 bin 500 TL) dilimler halinde de yapılabilecek. 3-4 yıl arasında yapılan ödeme tutarının yüzde 15’i (devlet katkısı 13 bin TL’yi aşmamak koşuluyla), 4-5 yıl arasında yapılan ödeme tutarının yüzde 18’i (devlet katkısı 14 bin TL’yi aşmamak koşuluyla), 5 yıl veya daha uzun süre yapılan ödeme tutarının yüzde 20’si kadar (devlet katkısı 15 bin TL’yi aşmamak koşuluyla) katkı alınabilecek. Devlet katkısı ödemesi için katılımcı, konut edinim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde konut hesabının bulunduğu bankaya müracaat edebilecek. Gerekli bilgi ve belgelerin kontrolü sonrasında en geç 2 ay içinde hesabın bulunduğu bankadan para alınabilecek.

Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7 Nisan 2015 tarihinden itibaren başka bir konut edinenlere, katılımcının eşinden ve birinci derece kan hısımlarından satın aldığı konutlara ve devre mülklere de devlet katkısı ödenmeyecek.